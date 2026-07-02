Napoli Pertimbangkan Jual Romelu Lukaku, Cedera dan Gaji Selangit Jadi Alasan Utama

JawaPos.com – Napoli akan bersiap melepas Romelu Lukaku di bursa transfer musim panas ini dengan mematok harga minimal EUR 10 juta bagi klub-klub dari MLS, Arab Saudi, maupun RSC Anderlecht sebagai peminat utama di Eropa.

Melansir dari Football Italia, rencana penjualan Lukaku ini dilatarbelakangi karena klub sangat keberatan tingginya gaji striker asal Belgia tersebut, tetapi kontribusinya untuk tim sudah tak lagi besar setelah berbagai badai cedera menerpa terus-menerus.

Lukaku juga sempat membuat Partenopei geram musim lalu saat kembali ke Belgia untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Ia lebih memilih menggunakan jasa fisioterapis pribadinya sendiri dibandingkan fisioterapis yang disediakan oleh pihak klub.

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Selain itu, faktor kepergian pelatih Antonio Conte dari pimpinan ruang ganti akan semakin melemahkan alasan untuk stiker bintang yang kini berusia 33 tahun ini untuk bertahan di Stadio Diego Armando Maradona.

Meskipun demikian, beberapa media Italia mengungkap harga yang dipatok Napoli untuk penjualan eks pemain Everton tersebut ternyata lebih kecil dibanding sisa gaji yang akan dibayarkan di tahun terakhirnya di kota Naples.

“Napoli sendiri sangat ingin melepas Lukaku karena gajinya yang sangat besar, yang dilaporkan sekitar EUR 12,5 juta untuk sisa tahun ini dan harga yang diminta untuk penjualan Lukaku minimal adalah EUR 10 juta saja,” tulis laporan Gazzetta dello Sport and TuttoNapoli.

Perlu diingat juga bahwa Chelsea berhak atas 30 persen dari nilai penjualan striker setinggi 191 cm ini di masa mendatang, namun hak itu wajib dibayarkan jika harganya mencapai angka minimal EUR 15 juta.

Untuk peminat teratas Lukaku kini masih dipimpin oleh mantan klubnya, RSC Anderlecht, namun destinasi yang lebih mungkin menjadi tujuannya adalah MLS di Amerika Serikat atau Saudi Pro League karena bisa memberi gaji yang sama besarnya.