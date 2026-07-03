Allegri Resmi Latih Napoli, Dikontrak sampai 2029

JawaPos.com - Klub Liga Italia Napoli resmi menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala tim utama dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029.
Dalam pengumuman di laman resmi klub, Jumat, Napoli menyatakan menyambut kedatangan Allegri yang akan memimpin tim utama mulai musim mendatang.
Penunjukan Allegri menjadi bagian dari persiapan Napoli menghadapi kompetisi musim 2026/2027 dengan target bersaing di papan atas sepak bola Italia dan Eropa.
Allegri kembali ke Napoli setelah pernah berseragam klub tersebut sebagai pemain pada musim 1997/1998.
Karier kepelatihan Allegri dimulai pada musim 2003/2004. Namanya mulai mencuri perhatian saat membawa Sassuolo meraih promosi perdana ke Serie B pada musim 2007/2008 sekaligus menjuarai Piala Super Serie C1.
Kesuksesan tersebut membawanya menangani Cagliari di Serie A. Pada musim debutnya di kasta tertinggi Liga Italia, Allegri mengantarkan Cagliari finis di peringkat kesembilan serta meraih penghargaan Panchina d'Oro atau Pelatih Terbaik Italia.
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