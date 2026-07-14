Lamine Yamal Ukir 5 Rekor Luar Biasa dalam Karir Sepak Bola Sebelum Genap Berusia 19 Tahun

JawaPos.com – Lamine Yamal merayakan hari ulang tahunnya yang ke-19 dengan sederet pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik dunia.

Dalam usia yang masih sangat muda, pemain sayap Barcelona dan Timnas Spanyol itu telah mencatat berbagai rekor yang sulit ditandingi oleh banyak pesepak bola.

Berikut 5 rekor luar biasa yang menjadi tonggak penting perjalanan karier Lamine Yamal hingga usia 19 tahun, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/7).

1. Menjadi Debutan Termuda Barcelona

Lamine Yamal mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang melakoni debut bersama tim utama Barcelona. Ia menjalani laga pertamanya pada usia 15 tahun 290 hari. Rekor tersebut menjadi awal perjalanan kariernya yang terus berkembang hingga menjadi pemain inti klub asal Catalunya tersebut.

2. Pemain dan Pencetak Gol Termuda Timnas Spanyol

Yamal juga mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang tampil untuk Timnas Spanyol. Ia sekaligus menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional setelah mencetak gol pada laga debut seniornya saat berusia 16 tahun 57 hari. Pencapaian itu menegaskan kualitasnya sejak pertama kali mengenakan seragam La Furia Roja.

3. Pencetak Gol Termuda dalam Sejarah Piala Eropa

Pada ajang UEFA Euro 2024, Yamal kembali memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Gol yang dicetaknya pada babak semifinal menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam turnamen. Beberapa hari kemudian, ia turut membawa Spanyol meraih gelar juara sekaligus menjadi pemain termuda yang pernah menjuarai Piala Eropa.