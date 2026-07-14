Andoni Iraola Ingin Bawa Liverpool Menjadi Tim yang Bisa Dibanggakan

JawaPos.com - Pelatih baru Liverpool Andoni Iraola menegaskan tekadnya membangun tim yang bisa dibanggakan para suporter, dikutip dari ANTARA.

"Saya ingin memberikan kepada mereka sebuah tim yang bisa mereka banggakan. Menurut saya, sepak bola, terutama Liverpool, adalah tentang membangun hubungan, menjalin kedekatan dengan masyarakat dan para pendukung kami," kata Iraola yang dikutip dari situs resmi klub pada Senin (13/7).

Pelatih asal Spanyol itu menjalani konferensi pers perdananya setelah juru taktik Liverpool. Ia menjanjikan timnya akan bermain dengan intensitas tinggi dan agresif.

"Kami harus menjadi tim yang bekerja keras, bermain dengan intensitas tinggi, agresif, dan langsung menyerang sehingga semua orang bisa merasa terhubung dan nyaman mendukung tim ini," ujar Iraola.

Pelatih berusia 44 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada bulan lalu setelah menjalani tiga musim yang sukses bersama Bournemouth.

Ia menggantikan Arne Slot, yang dipecat Liverpool pada Mei lalu setelah mengakhiri Liga Inggris musim lalu di peringkat kelima, hanya satu tingkat di atas Bournemouth.

Sebelum bergabung dengan Liverpool, Iraola pernah melatih AEK Larnaca di Siprus, kemudian menangani Mirandes dan Rayo Vallecano di Spanyol sebelum sukses bersama Bournemouth.

Meski kini menangani salah satu klub terbesar di dunia, Iraola menegaskan dirinya siap menghadapi tekanan yang menyertai posisi tersebut.