Liverpool Incar Wonderkid Meksiko Gilberto Mora, Aturan FIFA Gagalkan Transfer Bintang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Liverpool dikabarkan masuk dalam persaingan merekrut wonderkid Timnas Meksiko, Gilberto Mora. Namun, aturan transfer internasional membuat The Reds harus menunggu hingga sang gelandang berusia 18 tahun.

The Reds tengah menjalani era baru di bawah pelatih Andoni Iraola. Meski sudah meresmikan kedatangan Victor Munoz dan Jeremy Jacquet, Liverpool disebut masih aktif berburu pemain pada bursa transfer musim panas ini.

Salah satu nama yang masuk radar adalah Gilberto Mora. Gelandang berusia 17 tahun tersebut memang belum mencatatkan gol maupun assist bersama Timnas Meksiko senior. Namun, penampilannya sebagai gelandang box-to-box dengan etos kerja tinggi dan kepercayaan diri yang matang membuat nilainya terus meningkat.

Mora menjadi salah satu pemain termuda yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Meski belum mencatatkan gol maupun assist, performanya di lini tengah mendapat pujian berkat keberanian membawa bola, visi bermain, dan kemampuannya menjaga ritme permainan Meksiko.

Kendati demikian, upaya Liverpool merekrut Mora tidak akan mudah. Aturan transfer internasional membuat pemain kelahiran Tuxtla Gutierrez itu baru bisa pindah ke Eropa setelah genap berusia 18 tahun pada Oktober mendatang.

Ketertarikan Liverpool diungkapkan jurnalis Football Insider, Pete O'Rourke. Menurutnya, tim pencari bakat The Reds terus memantau perkembangan Mora yang saat ini masih memperkuat Club Tijuana.

"Bukan hanya Liverpool yang tertarik kepada Mora. Kemungkinan besar klub-klub besar Eropa lainnya juga mengincar talenta muda asal Meksiko ini. Namun, Liverpool merupakan salah satu klub yang telah menunjukkan minat dan terus memantau perkembangannya," ujar O'Rourke. Aturan FIFA Jadi Kendala Transfer Gilberto Mora O'Rourke menjelaskan bahwa situasi transfer Mora cukup rumit karena usianya masih 17 tahun.

"Ia belum bisa pindah ke mana pun saat ini. Mora harus menunggu hingga berusia 18 tahun sebelum bisa hijrah ke Eropa." Situasi tersebut semakin rumit karena Mora baru saja menandatangani kontrak baru bersama Club Tijuana yang berlaku hingga 2029.

"Persaingan untuk mendapatkan Mora akan sangat terbuka. Reputasinya terus meningkat dan ia dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia saat ini. Klub-klub besar tentu akan berusaha merekrutnya," lanjut O'Rourke. Apabila berhasil mengamankan tanda tangan Mora, Liverpool akan semakin kaya opsi di lini tengah. Wonderkid asal Meksiko itu berpotensi bersaing dengan Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, dan Florian Wirtz untuk memperebutkan tempat di skuad utama.