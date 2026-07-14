Tampil Impresif di Piala Dunia 2026, Xabi Alonso Tegaskan Ingin Pertahankan Enzo Fernandez di Chelsea

Xabi Alonso ingin Enzo Fernandez tetap di Chelsea. (@enzojfernandez/Instagram).
JawaPos.com - Pelatih baru Chelsea Xabi Alonso menegaskan keinginannya untuk mempertahankan gelandang andalan Enzo Fernandez. Dalam konferensi pers perdananya sejak ditunjuk sebagai pelatih Chelsea FC pada Mei 2026, Alonso menanggapi isu masa depan Fernandez yang belakangan ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, ESPN melaporkan bahwa agen Fernandez mengonfirmasi sang pemain tengah mempertimbangkan opsi untuk hengkang ke Real Madrid. Namun, Real Madrid telah membantah rumor ketertarikan mereka untuk merekrut gelandang timnas Argentina itu.
“Sehubungan dengan informasi dan pernyataan yang muncul dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketertarikan Real Madrid C.F. terhadap pemain Enzo Fernandez, klub ingin menegaskan bahwa mereka tidak melakukan upaya apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk merekrut pemain tersebut dan tidak memiliki niat untuk melakukan langkah tersebut,” tulis Real Madrid lewat situs resminya pada 3 Juli.
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Sementara itu, ketika ditanya apakah sudah berbicara langsung dengan Fernandez, Alonso menjawab singkat. “Ya, kami sudah berbicara. Tapi seperti yang bisa dibayangkan, apa yang kami bicarakan tetap bersifat pribadi,” ujarnya dikutip dari ESPN. Alonso juga secara tegas menyatakan keinginannya mempertahankan sang pemain. Saat ditanya apakah ia ingin Fernandez tetap di Chelsea, pelatih berusia 44 tahun itu menjawab, “Ya.”
Di level internasional, Fernandez tampil impresif bersama Argentina. Terbaru, Fernandez berkontribusi dalam kemenangan dramatis atas Swiss lewat perpanjangan waktu yang membawa Argentina melaju ke semifinal menghadapi Inggris. Dalam kesempatan yang sama, Alonso turut memaparkan ambisinya bersama Chelsea. Sang pelatih menegaskan pentingnya membawa tim kembali bersaing di kompetisi Eropa musim depan.
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“Itu adalah target, tetapi untuk mencapainya Anda harus melakukan banyak hal dengan benar,” kata Alonso. “Menjadi bagian dari proses itu, bagaimana kami ingin bermain, bagaimana kami ingin melihat diri kami, dan bagaimana kami menghadapi pertandingan di mana pun, itulah tugas saya dan hal yang sangat saya nantikan. Tentu saja kami ingin berada di sana,” lanjut Alonso.
Alonso juga menekankan bahwa timnya akan memulai dari awal setelah musim sebelumnya. Dengan adanya wajah-wajah baru di jajaran staf dan manajemen, Alonso melihat adanya energi positif dalam skuad. “Setelah tahun lalu, kami memulai dari nol. Ada beberapa wajah baru di staf dan posisi manajer. Mereka sangat antusias dengan apa yang kami lakukan. Anda bisa melihat energinya bagus dan semangatnya ada,” tutup Alonso.
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