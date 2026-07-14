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Bramasta JP
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.41 WIB

Chelsea Siapkan Skema Tukar Tambah demi Datangkan Maxence Lacroix

Maxence Lacroix, bek andalan Crystal Palace, dikabarkan jadi incaran Chelsea. (Sebastian Frej/Football London) - Image

Maxence Lacroix, bek andalan Crystal Palace, dikabarkan jadi incaran Chelsea. (Sebastian Frej/Football London)

JawaPos.com - Chelsea dikabarkan masih berhasrat merekrut Maxence Lacroix dengan melibatkan Trevoh Chalobah dalam potensi kesepakatan pertukaran pemain plus tambahan uang tunai di bursa transfer musim panas ini.

Sejauh ini, tim asuhan Xabi Alonso telah merekrut bek kanan asal Italia, Marco Palestra, dari Atalanta dengan nilai GBP 43 juta, sekaligus mengumumkan kesepakatan awal untuk Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, dan Dastan Satpaev.

The Blues juga melakukan cuci gudang setelah melepas Marc Cucurella, Andrey Santos, dan Tyrique George, sementara Alejandro Garnacho menjadi pemain berikutnya yang ingin mereka depak dari Stamford Bridge.

Laporan terbaru CaughtOffside menyebutkan bahwa Alonso dan BlueCo telah mengidentifikasi bek tengah sebagai area krusial yang perlu diperkuat demi mengembalikan proyek Chelsea ke jalur papan atas serta kembali lolos ke Liga Champions.

“Bek tengah Crystal Palace telah muncul sebagai target utama Chelsea. Mereka sedang menyiapkan skema transfer yang melibatkan pertukaran pemain ditambah uang tunai, di mana Chalobah akan ke Palace sementara Lacroix datang ke Stamford Bridge,” terang laporan tersebut.

Sementara pihak manajemen The Eagles kemungkinan besar tertarik jasa Chalobah karena tampil mengesankan selama masa peminjaman di Stadion Selhurst Park sebelum ditarik kembali oleh Chelsea pada Januari 2025.

Namun, kehilangan aset krusial seperti Lacroix akan menjadi pukulan telak bagi pelatih baru Palace, Pierre Sage. Walau dalam laporan TEAMTalk sempat disebut Lacroix telah menyetujui kepindahan untuk bergabung dengan Alonso di London barat secara personal.

Surat kabar Prancis, L’Equipe, menyebutkan bahwa harga Lacroix bisa mencapai GBP 47 juta, namun jika Chelsea menyertakan Chalobah dalam kesepakatan akan membantu menekan biaya dengan potensi penghematan hingga GBP 30 juta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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