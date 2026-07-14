AS Roma Ajukan Tawaran Perdana untuk Alejandro Garnacho, Crysencio Summerville Jadi Opsi Alternatif

JawaPos.com - AS Roma dikabarkan telah mengajukan penawaran pertama kepada Chelsea untuk Alejandro Garnacho berupa peminjaman dengan opsi pembelian senilai total EUR 40 juta. AS Roma juga membuka opsi lain dengan mendekati winger West Ham, Crysencio Summerville.

Pasukan Giallorossi AS Roma siap membangun tim mereka untuk menyambut kembali berkompetisi di ajang Liga Champions musim depan setelah mengakhiri absen selama tujuh tahun dari turnamen paling bergengsi di Benua Biru tersebut. Melansir dari Football Italia, kini prioritas utama tim ibu kota tersebut adalah memberikan pelatih Gian Piero Gasperini beberapa pemain sayap menyerang, sesuai dengan gaya sepak bolanya yang atraktif.

Setelah gagal mendatangkan Mason Greenwood yang lebih memilih ke Fenerbahce, kini target berikut bagi Roma adalah Garnacho mengingat mantan pemain Manchester United tersebut sudah dipastikan telah tersingkir dari skuad Xabi Alonso.

“Roma saat ini telah mengajukan penawaran resmi pertama untuk Garnacho, yakni peminjaman dengan biaya awal senilai EUR 5 juta disertai opsi pembelian permanen seharga EUR 35 juta,” tulis laporan pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio.

Opsi yang ditawarkan Giallorossi untuk Garcnacho dapat berubah menjadi kewajiban permanen apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi dalam masa peminjamannya. Tetapi pemain 22 tahun itu bukanlah opsi alternatif satu-satunya.

Di Marzio juga menyebut bahwa Roma telah mendekati West Ham United untuk mendapatkan Summerville, yang baru saja tampil di Piala Dunia 2026 bersama Belanda dengan torehan dua gol dan dua asis serta menunjukkan bakat terbaiknya.

Winger berusia 24 tahun itu tidak akan bertahan setelah The Hammers terdegradasi dari Liga Inggris, namun ada banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, termasuk dari Galatasaray, Manchester United, dan Chelsea.