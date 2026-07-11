Adu Gaji dan Sponsor: Intip Pendapatan Fantastis Top Skor Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Megabintang asal Argentina, Lionel Messi bukan hanya mencatatkan sejarah sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam ajang Piala Dunia 2026. Kapten Argentina tersebut juga menjadi salah satu pesepak bola dengan pendapatan tertinggi di antara para pemain yang bersaing dalam daftar top skor turnamen.

Berdasarkan estimasi Forbes, Messi memiliki total pendapatan sekitar USD 140 juta per tahun, dengan rincian sekitar USD 70 juta dari aktivitas sepak bola berasal dari gaji dan bonus serta USD 70 juta dari pendapatan di luar lapangan, termasuk sponsor, lisensi, dan kerja sama komersial.

Pemain yang telah menorehkan 8 gol di Piala Dunia 2026 tersebut diketahui memiliki kontrak dengan sejumlah merek global seperti Adidas, Apple, Mastercard, Hard Rock International, Lowe's, Michelob Ultra, serta berbagai kerja sama lisensi dan memorabilia.

Selain Messi, beberapa pemain yang masuk dalam daftar perburuan top skor Piala Dunia seperti Kylian Mbappe asal Prancis, Erling Halland dari Norwegia, dan Harry Kane dari Inggris juga mencatatkan pendapatan yang cukup signifikan.

Kylian Mbappe menempati posisi berikutnya dengan total pendapatan sekitar USD95 juta. Dari jumlah tersebut, USD 70 juta berasal dari gaji dan bonus, sedangkan USD 25 juta berasal dari sponsor pribadi.

Penyerang Real Madrid itu menjalin kerja sama dengan Nike, Hublot, Dior, Oakley, serta sejumlah kampanye komersial yang memperkuat nilai mereknya di tingkat global.

Sementara itu, Erling Haaland diperkirakan mengantongi total pendapatan USD 80 juta per tahun. Rinciannya, USD 60 juta berasal dari gaji dan bonus di Manchester City, sedangkan USD 20 juta berasal dari sponsor pribadi.

Striker asal Norwegia tersebut menjadi duta bagi sejumlah merek ternama seperti Nike, Beats by Dre, Breitling, Clear, dan beberapa mitra komersial lainnya.

Kemudian Harry Kane mencatat total pendapatan sekitar USD 41 juta. Kapten Timnas Inggris itu memperoleh USD 29 juta dari gaji dan bonus bersama Bayern München, sementara USD 12 juta berasal dari sponsor pribadi dan hak komersial.