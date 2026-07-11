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Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.17 WIB

Jelang Hadapi Inggris di Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia Pindah Hotel Gara-Gara Suara Proyek

Norwegia akan menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Haaland cs pindah hotel karena suara berisik. (Instagram @herrelandslaget) - Image

Norwegia akan menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Haaland cs pindah hotel karena suara berisik. (Instagram @herrelandslaget)

JawaPos.com - Sebelum duel penting melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 2026 dini hari nanti (12/7), Norwegia memutuskan untuk pindah hotel.

Bukan karena Martin Odegaard dkk mendapat teror dari fans The Three Lions –julukan Inggris. Melainkan karena skuad Landslaget –sebutan Norwegia– mengalami kebisingan di hotel tempat mereka menginap.

”Kami tidak ingin mengambil risiko,” kata Manajer Timnas Norwegia Truls Daehli kepada TV2.

Selain dekat dengan lokasi proyek konstruksi, hotel yang ditempati Odegaard dkk juga dekat dengan keramaian jalan raya.

Semula, The Dalmar di Fort Lauderdale jadi tempat menginap Norwegia. Hanya, sampai berita ini diturunkan, belum ada data resmi hotel baru yang ditempati skuad besutan Stale Solbakken tersebut.  

Editor: Hendra
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