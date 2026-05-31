Faktor Ekonomi dan Potensi Jadi Alasan Barcelona Pilih Anthony Gordon Ketimbang Marcus Rashford

Anthony Gordon dan Marcus Rashford (SI)
JawaPos.com – Barcelona dilaporkan bergerak cepat untuk merekrut pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon, menjelang musim baru.
Dilansir dari laman SI pada Sabtu (30/5), Klub asal Catalan itu disebut telah mencapai kesepakatan transfer senilai USD 81,6 juta atau sekitar Rp1,32 triliun dengan Newcastle United.
Keputusan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai nasib Marcus Rashford yang sebelumnya dipinjam dari Manchester United.
Salah satu alasan utama Barcelona lebih memilih Gordon dibandingkan Rashford adalah pertimbangan finansial.
Meskipun Rashford dapat dipermanenkan dengan biaya transfer lebih rendah, yakni sekitar USD 35 juta atau sekitar Rp567 miliar, pengeluaran keseluruhan dinilai lebih besar akibat tuntutan gaji tinggi dan durasi kontrak lebih pendek. Barcelona menilai skema amortisasi kontrak Gordon lebih menguntungkan untuk kondisi keuangan klub.
Selain faktor ekonomi, Barcelona juga mempertimbangkan usia dan potensi perkembangan pemain. Anthony Gordon dinilai memiliki prospek jangka panjang karena usianya lebih muda lebih dari tiga tahun dibandingkan Rashford.
Klub meyakini Gordon masih memiliki ruang berkembang dan dapat menjadi aset berharga untuk beberapa musim ke depan.
Dari sisi performa, Gordon juga dianggap lebih cocok dengan gaya permainan teknis yang diterapkan Barcelona. Pemain asal Inggris tersebut tampil impresif di Liga Champions musim ini dengan mencatatkan 12 kontribusi gol dalam 12 pertandingan.
Bahkan, Gordon sempat mencetak gol ke gawang Barcelona saat membela Newcastle United di fase liga.
Sementara itu, peluang Rashford untuk bertahan di Barcelona kini disebut semakin rumit. Meskipun penyerang asal Inggris itu dikabarkan masih berharap mendapatkan kontrak permanen dengan pemotongan gaji, kedatangan Gordon membuat prioritas klub berubah.
