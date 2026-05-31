Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 31 Mei 2026 | 20.44 WIB

Faktor Ekonomi dan Potensi Jadi Alasan Barcelona Pilih Anthony Gordon Ketimbang Marcus Rashford

Anthony Gordon dan Marcus Rashford (SI) - Image

Anthony Gordon dan Marcus Rashford (SI)

JawaPos.com – Barcelona dilaporkan bergerak cepat untuk merekrut pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon, menjelang musim baru.

Dilansir dari laman SI pada Sabtu (30/5), Klub asal Catalan itu disebut telah mencapai kesepakatan transfer senilai USD 81,6 juta atau sekitar Rp1,32 triliun dengan Newcastle United.

Keputusan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai nasib Marcus Rashford yang sebelumnya dipinjam dari Manchester United.

Salah satu alasan utama Barcelona lebih memilih Gordon dibandingkan Rashford adalah pertimbangan finansial.

Meskipun Rashford dapat dipermanenkan dengan biaya transfer lebih rendah, yakni sekitar USD 35 juta atau sekitar Rp567 miliar, pengeluaran keseluruhan dinilai lebih besar akibat tuntutan gaji tinggi dan durasi kontrak lebih pendek. Barcelona menilai skema amortisasi kontrak Gordon lebih menguntungkan untuk kondisi keuangan klub.

Selain faktor ekonomi, Barcelona juga mempertimbangkan usia dan potensi perkembangan pemain. Anthony Gordon dinilai memiliki prospek jangka panjang karena usianya lebih muda lebih dari tiga tahun dibandingkan Rashford.

Klub meyakini Gordon masih memiliki ruang berkembang dan dapat menjadi aset berharga untuk beberapa musim ke depan.

Dari sisi performa, Gordon juga dianggap lebih cocok dengan gaya permainan teknis yang diterapkan Barcelona. Pemain asal Inggris tersebut tampil impresif di Liga Champions musim ini dengan mencatatkan 12 kontribusi gol dalam 12 pertandingan.

Bahkan, Gordon sempat mencetak gol ke gawang Barcelona saat membela Newcastle United di fase liga.

Sementara itu, peluang Rashford untuk bertahan di Barcelona kini disebut semakin rumit. Meskipun penyerang asal Inggris itu dikabarkan masih berharap mendapatkan kontrak permanen dengan pemotongan gaji, kedatangan Gordon membuat prioritas klub berubah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Air Mata Thierry Henry Terulang! Setelah Barcelona 2006, Kini Saksikan Arsenal Tumbang dari PSG di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Air Mata Thierry Henry Terulang! Setelah Barcelona 2006, Kini Saksikan Arsenal Tumbang dari PSG di Final Liga Champions

Minggu, 31 Mei 2026 | 16.27 WIB

Atletico Madrid Tolak Tawaran Awal Barcelona untuk Julian Alvarez, Harga Fantastis Jadi Sorotan Publik - Image
Sepak Bola

Atletico Madrid Tolak Tawaran Awal Barcelona untuk Julian Alvarez, Harga Fantastis Jadi Sorotan Publik

Minggu, 31 Mei 2026 | 15.00 WIB

La Liga Panas! Atletico Madrid Sentil Barcelona Soal Rumor Transfer Julian Alvarez - Image
Sepak Bola Dunia

La Liga Panas! Atletico Madrid Sentil Barcelona Soal Rumor Transfer Julian Alvarez

Minggu, 31 Mei 2026 | 12.47 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore