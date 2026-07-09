Ipswich Town Mulai Belanja Pemain, Boyong Wonderkid Brasil Emersonn

Emersonn saat membela Toulouse. (Valentine CHAPUIS / AFP)
JawaPos.com – Tim yang baru promosi ke Liga Inggris, Ipswich Town resmi memulai belanja di bursa transfer musim panas ini setelah mengumumkan perekrutan baru mereka, penyerang berkebangsaan Brasil, Emersonn Correia da Silva, dari klub kuda hitam Liga Prancis, Toulouse.
Striker berusia 21 tahun itu bergabung dengan klub asal Suffolk ini dengan nilai transfer berkisar di angka GBP 26,5 juta dan telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2031 di Stadion Portman Road.
Manajer baru Ipswich Town, Gary O'Neil, yang mengambil alih posisi pelatih kepala setelah Kieran McKenna mundur bulan lalu, menyatakan bahwa wonderkid Brasil tersebut memiliki bakat untuk bersinar di kompetisi kasta tertinggi Inggris.
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"Dia (Emersonn) adalah penyerang muda dengan kemampuan dan potensi nyata yang banyak diminati klub lain musim panas ini. Jadi, keputusannya untuk memilih Ipswich Town adalah hal yang sangat kami banggakan," ujar O'Neil melalui situs resmi klub.
"Saya tahu dia sangat antusias untuk (mendapat kesempatan) bermain di Liga Inggris, dan kami menantikan kehadirannya saat kami bersiap menghadapi musim baru (sebagai tim promosi)," tutupnya.
Sementara sang pemain muda tersebut juga mengungkapkan bahwa pilihannya untuk memilih The Tractor Boys sebagai pijakan kariernya yang masih panjang ini, tak lain karena impiannya bermain di kasta tertinggi Inggris.
"Bermain di Liga Premier adalah impian saya sejak lama, dan saya tahu saya telah memilih klub yang tepat untuk mewujudkannya," kata pesepak bola lulusan akademi Athletico Paranaense itu.
"Saya akan mengerahkan segalanya untuk tim setiap kali saya bermain, dan saya tidak sabar untuk segera memulai serta bertemu dengan rekan-rekan setim yang baru maupun para pendukung."
Menandai kembalinya Ipswich bersaing di Premier Leagua akan disambut oleh tim yang juga baru promosi musim lalu namun langsung tampil di Eropa musim depan, yaitu Sunderland di Portman Road pada Sabtu (22/8) mendatang.
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