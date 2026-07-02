Promosi ke Serie A Berbuah Manis, Frosinone Dijual ke Pemilik Mayoritas Ipswich Town

JawaPos.com – Setelah memastikan kembali tampil di panggung Serie A untuk musim 2026/2027, presiden Frosinone, Maurizio Stirpe dikabarkan telah menjual 80 persen sahamnya kepada pihak Amerika, Clara Vista, yang juga pemegang saham mayoritas Ipswich Town.

Klub berjuluk Canarini ini memiliki ikatan yang erat dan sudah lama dengan keluarga Stirpe, yaitu Benito Stirpe pernah menjabat sebagai presiden bersama saudaranya, Roberto, pada periode 1965 hingga 1967.

Kemudian masuk putranya, Maurizio yang mengambil alih kepemimpinan sejak tahun 2003, tak lama setelah klub mengalami kebangkrutan. Penantian panjang selama 23 tahun terbayar tuntas setelah musim panas ini mereka kembali ke kompetisi tertinggi di Italia.

Tetapi gebrakan kembali dilakukan oleh sang presiden setelah kesuksesan ini tentu mengejutkan dengan percaya diri menjual Sebagian besar sahamnya ke Clara Vista, memang hal ini disebabkan menterengnya nama mereka sebagai pemilik Ipswich Town.

Melansir dari Football Italia, nilai penjualan tersebut dilaporkan mencapai EUR 41,5 juta, yang diharapkan memungkinkan Frosinone untuk berinvestasi dalam infrastruktur sekaligus memperkuat skuad untuk mengarungi kompetisi tertinggi.

Dengan penjualan ini, nantinya keluarga Stirpe akan tetap memegang 20 persen saham klub sebagai penanda budaya turun-temurun ini masih berjalan dan setidaknya Maurizio akan menjabat untuk dua tahun ke depan.

"Melalui penjualan ke Clara Vista ini, kami dapat menyuntikkan likuiditas segar ke Frosinone. Saya akan tetap menjabat sebagai Presiden selama dua tahun, dan Rosario Zoino akan menjadi CEO,” jelas Maurizio.

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“Kemudian Bob Gold, Charlie Lambropoulos, dan Wills Hapworth akan menjadi anggota dewan direksi dari klub. Ini bukanlah kesepakatan jangka pendek. Setelah dua tahun berlalu, kami akan duduk bersama dan menyusun rencana untuk masa depan,” tutupnya dalam pernyataan resmi.