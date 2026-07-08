Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 18.33 WIB

Cristiano Ronaldo Ungkap Fakta Baru Mundurnya Pelatih Portugal, Roberto Martinez Dua Kali Sia-siakan Generasi Emas

Pelatih Portugal Roberto Martinez mundur. (AFP) - Image

Pelatih Portugal Roberto Martinez mundur. (AFP)

JawaPos.com - Kegagalan Portugal melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 membawa konsekuensi. Roberto Martinez mengumumkan pengunduran diri sebagai treinador Selecao das Quinas –julukan Portugal. Ucapan dari kapten Portugal Cristiano Ronaldo membuka fakta baru.

”Aku sudah mencoretnya sebelum Piala Dunia. Jadi, kabar itu tidak mengejutkanku,” celoteh CR7 seperti dilansir dari Mais Futebol.

Tidak diketahui ucapan CR7 tersebut berarti Martinez sejatinya sudah didepak oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF). Atau, pelatih Belgia di Piala Dunia 2018 dan 2022 itu memang tidak diinginkan pemain Selecao das Quinas.

Martinez mengatakan bahwa dia lapang dada jika FPF telah menentukan keputusan tentang jabatannya sebelum Piala Dunia 2026. Pelatih veteran (71 tahun) Portugal yang pernah melatih Ronaldo di Al-Nassr FC, Jorge Jesus, jadi kandidat pengganti.

”Presiden (FPF) Pedro Proenca berhak memilih siapa pun pelatih yang dia anggap layak dan aku ingin berterima kasih kepadanya atas dukungannya dan semua yang dia lakukan,” tutur Martinez.

Pilihan mundur Martinez seperti banyak yang menginginkan. Sebab, pelatih yang menangani Selecao das Quinas sejak 9 Januari 2023 dianggap menyia-nyiakan generasi emas Portugal saat ini. Lini tengah Portugal, misalnya, dianggap mewah dengan kombinasi duo Paris Saint-Germain, Vitinha dan Joao Neves, serta pemecah rekor umpan gol di Premier League, Bruno Fernandes (Manchester United).

Sebelumnya, Martinez juga menyia-nyiakan generasi emas Belgia yang dihuni Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Vincent Kompany, dan Thibaut Courtois.

Mantan gelandang serang Portugal Ricardo Quaresma mengkritisi ide-ide taktikal Martinez yang dia anggap kurang variatif. Termasuk saat dikalahkan Spanyol kemarin.

”Sejak kedatangannya, aku belum pernah melihat Portugal bisa bermain bagus. Dia sudah mencoba 50 taktik, tetapi tidak satu pun dari taktiknya berhasil,” tuturnya seperti dilansir dari Diario AS. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
10 Pemain yang Paling Sering Gagal Menendang Penalti Sejak 2001 - Image
Sepak Bola Dunia

10 Pemain yang Paling Sering Gagal Menendang Penalti Sejak 2001

Rabu, 8 Juli 2026 | 17.08 WIB

Tangis Cristiano Ronaldo Warnai Kekalahan Portugal dari Spanyol, Mimpi Juara Piala Dunia Resmi Berakhir - Image
Piala Dunia 2026

Tangis Cristiano Ronaldo Warnai Kekalahan Portugal dari Spanyol, Mimpi Juara Piala Dunia Resmi Berakhir

Selasa, 7 Juli 2026 | 14.23 WIB

Spanyol Singkirkan Portugal 1-0, Lamine Yamal Beri Dukungan ke Cristiano Ronaldo Usai Laga - Image
Piala Dunia 2026

Spanyol Singkirkan Portugal 1-0, Lamine Yamal Beri Dukungan ke Cristiano Ronaldo Usai Laga

Selasa, 7 Juli 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore