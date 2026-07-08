Michael Carrick Yakin Manchester United Siap Bersaing Raih Setiap Gelar Musim Depan

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (IG @Manutd)
JawaPos.com - Memasuki musim penuh pertamanya sebagai manajer Manchester United, Michael Carrick menyatakan ambisi besar dengan yakin timnya memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan setiap trofi pada musim 2026/2027.
Mantan gelandang Manchester United ini mengambil alih posisi manajer interim sejak Januari lalu, menyusul pemecatan Ruben Amorim setelah masa jabatan yang penuh gejolak selama 14 bulan di Old Trafford. Di bawah kepemimpinan Michael Carrick, Setan Merah malah berhasil membalikkan keadaan musim lalu.
Manchester United memastikan satu tempat ke Liga Champions dengan finis di peringkat ketiga. Berkat pencapaian tersebut, Michael Carrick dihadiahi kontrak dua tahun untuk menjadi manajer permanen United.
Dengan kepastian masa depannya dan berbekal performa impresif, Carrick kini bertekad mengembalikan standar kejayaan historis United untuk kembali meraih juara.
"Kami tahu kami memiliki kemampuan untuk mengalahkan tim-tim terbaik di liga ini (musim depan). Kini tantangannya adalah mewujudkan hal tersebut sepanjang satu musim penuh (pertama Carrick) di Liga Premier, sembari juga berjuang memperebutkan setiap trofi yang tersedia bagi kami," tulis Carrick dalam pesan kepada para penggemar yang dimuat dalam buku tahunan resmi Manchester United.
“Kami memiliki pemain-pemain yang luar biasa, dan kami yakin mereka memiliki standar bakat, komitmen, dan tekad yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di sini. Mereka senang berada di klub ini, dan kami bisa melihat betapa besarnya hasrat mereka," tambah dia.
“Hal itu memberi kami keyakinan bahwa kami benar-benar sedang membangun sesuatu dan melangkah ke arah yang tepat. Saya tak sabar untuk memimpin tim ini melangkah maju musim depan dan menantikan kembalinya malam-malam istimewa kompetisi Eropa ke Old Trafford. Kami siap untuk terus melaju (lebih baik) dan menyuguhkan lebih banyak momen hebat yang menjadi ciri khas United (seperti musim lalu),” lanjut mantan pesepak bola kelahiran Wallsend tersebut.
Sejak kedatangan Carrick sebagai pemimpin ruang ganti Old Trafford, ia langsung mengukir rekor indah dengan memenangkan lebih banyak pertandingan dibandingkan 12 kemenangan United sejak sang legenda mengambil alih posisi pelatih.
Setan Merah hanya kalah dua kali dari 17 laga yang dipimpin Carrick pada musim 2025/2026, dan tidak ada tim raksasa Liga Inggris lainnya yang mencetak lebih banyak gol daripada 33 gol yang ditorehkan Bruno Fernandes, dkk dalam periode tersebut.
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