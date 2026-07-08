Virgil van Dijk Jadi Sorotan Bursa Transfer Setelah AC Milan Muncul sebagai Peminat Tak Terduga

JawaPos.com – Spekulasi mengenai masa depan Virgil van Dijk kembali mencuat setelah bek sekaligus kapten Liverpool itu dikaitkan dengan AC Milan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Klub raksasa Italia tersebut dikabarkan tertarik mendatangkan pemain asal Belanda itu untuk memperkuat lini pertahanan mereka.

Meski demikian, hingga saat ini Liverpool disebut belum memiliki rencana untuk melepas salah satu pemain paling berpengaruh di skuadnya.

Ketertarikan AC Milan terhadap Van Dijk dinilai sebagai bagian dari upaya klub membangun kembali kekuatan tim menghadapi musim mendatang.

Pengalaman serta kualitas Van Dijk sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia dalam satu dekade terakhir menjadi alasan utama ketertarikan tersebut. Namun, belum ada laporan mengenai negosiasi resmi antara kedua klub.

Rumor transfer Van Dijk diperkirakan masih akan menjadi perhatian sepanjang bursa transfer Eropa berlangsung. Sejumlah klub elite disebut terus memantau situasi bek berusia 34 tahun itu yang tetap memiliki reputasi tinggi di level internasional.

Kondisi tersebut membuat namanya kembali masuk dalam daftar pemain yang berpotensi menjadi incaran klub-klub besar.