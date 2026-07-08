Bruno Fernandes: Timnas Portugal Tak Boleh Kehilangan Keyakinan untuk Juara

Pemain timnas Portugal yang juga gelandang Manchester United Bruno Fernandes. (Instagram @brunofernandes8)

JawaPos.com - Pemain timnas Portugal Bruno Fernandes menegaskan negaranya tak boleh kehilangan keyakinan untuk menjadi juara dunia. Portugal dikalahkan Spanyol 0-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat (AS), Selasa (7/7).

Kegagalan ini membuat timnas Portugal masih belum mampu mengangkat trofi Piala Dunia dari sembilan edisi yang mereka ikuti. {encapaian terbaik Portugal adalah menempati posisi ketiga pada debut mereka pada 1966.

"Tentu kami sedih. Kami datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu menjadi juara dunia. Tidak mungkin kami merasa puas setelah gagal mencapainya. Saya tetap yakin timnas Portugal punya kualitas untuk menjuarai turnamen, tetapi kami tidak boleh kehilangan keyakinan," ujar Bruno Fernandes, dikutip dari laman resmi FIFA seperti dilansir dari Antara, Rabu (8/7).

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Timnas Portugal datang ke Piala Dunia 2026 dengan harapan besar setelah membawa salah satu skuad terbaik dalam sejarah mereka, yang dipimpin Cristiano Ronaldo dan diperkuat sederet pemain bintang seperti Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Ruben Dias, hingga Bernardo Silva.

"Kami sudah memberikan segalanya, tetapi itu belum cukup. Ini salah satu pertandingan paling ketat melawan Spanyol sejak saya bergabung di tim nasional. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi gagal mencetak gol. Sayangnya keberuntungan tidak berpihak kepada kami," kata Ruben Dias.

Laga tersebut juga menjadi penutup perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Sebelumnya dia telah mengumumkan bahwa Piala Dunia edisi keenam yang ia ikuti ini akan menjadi yang terakhir baginya.

Ronaldo, yang berusia 41 tahun, menutup karir Piala Dunianya dengan tiga gol, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak Portugal sepanjang sejarah di ajang ini dan pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi berbeda.

"Begitulah hidup seorang pesepak bola. Kadang menang, kadang kalah. Ini memang Piala Dunia terakhir saya. Sekarang saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum mengambil keputusan apa pun," ucap Ronaldo yang memenangkan Piala Eropa 2016 dan Nations League 2019 dan 2025 bersama Portugal.