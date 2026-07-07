Gantikan Vitor Pereira, Nottingham Forest Resmi Tunjuk Oliver Glasner sebagai Pelatih Baru

JawaPos.com - Nottingham Forest resmi menunjuk Oliver Glasner sebagai pelatih baru pada Senin (6/7) menyusul kepergian Vitor Pereira. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, Nottingham Forest telah melakukan lima kali pergantian pelatih.

Sebelumnya, Nottingham Forest yang ditangani oleh Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche, dan Vitor Pereira dianggap belum memuaskan.

Glasner bergabung dengan Nottingham Forest setelah mengakhiri masa jabatannya bersama Crystal Palace pada akhir musim 2025/2026. Selama sekitar dua setengah tahun menangani klub asal London Selatan itu, Glasner mencatatkan periode tersukses dalam sejarah klub dengan meraih tiga trofi bergengsi, yakni Piala FA, Community Shield, dan Liga Konferensi Eropa.

Sementara itu, Nottingham Forest harus berjuang keras di kompetisi Liga Inggris musim lalu. Forest finis di peringkat ke-16 dan sempat berada dalam ancaman degradasi. Vitor Pereira sebenarnya dinilai berhasil menyelamatkan tim dari jurang degradasi, tetapi manajemen klub memilih melakukan perubahan dengan menunjuk Glasner sebagai penggantinya.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis klub, Glasner mengungkapkan rasa antusiasnya untuk memulai petualangan baru bersama Forest. Pelatih asal Austria itu menilai adanya visi yang jelas dari pemilik klub serta kepercayaan penuh terhadap dirinya dan staf pelatih menjadi faktor utama dalam menerima tawaran itu.

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan Nottingham Forest sebagai pelatih. Sejak percakapan pertama dengan pemilik dan tim manajemen, saya melihat adanya visi yang jelas untuk klub ini serta kepercayaan penuh kepada saya dan staf untuk membangun masa depan yang kuat dalam jangka panjang,” ujar Glasner.

Glasner juga menambahkan bahwa potensi yang dimiliki skuad saat ini menjadi alasan lain yang membuatnya optimistis. Menurutnya, Nottingham Forest merupakan klub dengan sejarah besar, termasuk sebagai juara Eropa dua kali, serta memiliki basis suporter yang sangat fanatik. “Kami ingin membangun tim yang mampu membawa klub ini ke level berikutnya dalam beberapa tahun ke depan dan membuat para pendukung bangga,” lanjutnya.

Sementara itu, pemilik klub Evangelos Marinakis menyambut kedatangan Glasner dengan penuh optimisme. Marinakis menegaskan bahwa ambisi klub bukan sekadar bersaing, melainkan meraih prestasi besar di level domestik maupun Eropa. “Tujuan kami selalu untuk membawa Nottingham Forest kembali menjadi salah satu klub terkemuka di Inggris dan Eropa. Ambisi kami bukan hanya berkompetisi, tetapi juga memenangkan trofi dan menciptakan klub yang membanggakan bagi para pendukung,” kata Marinakis.