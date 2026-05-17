Nottingham Forest Selamat dari Zona Degradasi, Kontrak Vitor Pereira Dikabarkan Bakal Diperpanjang

Pelatih Nottingham Forest Vitor Pereira pastikan Murillo absen lawan Sunderland. (Instagram @vitorpereira.official).
JawaPos.com - Nottingham Forest berencana menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk pelatih kepala mereka Vitor Pereira. Langkah itu diambil di tengah spekulasi adanya kemungkinan pergantian pelatih pada musim panas mendatang.
Dilansir dari The Athletic, sumber internal klub menegaskan bahwa manajemen dan para pemain saat ini merasa puas dengan kinerja Pereira. Suasana di dalam tim disebut sangat kondusif, sehingga prioritas utama klub ialah membuka pembicaraan untuk memperbarui kontrak sang pelatih.
Selain itu, Nottingham Forest juga berkeinginan mempertahankan para pemain kunci mereka pada bursa transfer musim panas. Hal itu menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas tim setelah melalui musim yang berat. Pereira sendiri baru ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Februari 2026 dengan kontrak berdurasi 18 bulan. Meski masih memiliki sisa kontrak satu tahun, klub ingin memperpanjang masa baktinya untuk menciptakan fondasi yang lebih stabil ke depan.
Pelatih asal Portugal berusia 57 tahun itu menggantikan Sean Dyche dan menjadi pelatih permanen keempat Forest musim ini, setelah sebelumnya klub juga berpisah dengan Nuno Espirito Santo dan Ange Postecoglou. Saat Pereira mengambil alih, Nottingham Forest berada dalam posisi sulit, hanya terpaut tiga poin dari zona degradasi.
Namun, di bawah arahan Pereira, tim berhasil bangkit dan mengamankan status mereka di Premier League dan saat ini berada di posisi ke-16 klasemen. Kepastian bertahan diperoleh setelah West Ham United kalah dari Arsenal yang membuat Forest unggul tujuh poin dari zona merah dengan dua pertandingan tersisa.
Kehadiran Pereira dinilai membawa perubahan signifikan, terutama dalam membangun kembali kepercayaan diri tim yang sempat menurun. Pereira berhasil menyatukan skuad dan menanamkan rasa kebersamaan serta keyakinan di antara para pemain.
Meski sempat mengalami kekalahan telak 0-4 dari Aston Villa di leg kedua, hal itu menjadi salah satu dari sedikit catatan negatif dalam masa kepemimpinannya. Secara keseluruhan, Pereira berhasil membawa ketenangan di tengah situasi klub yang sebelumnya tidak stabil. Saat ini, Nottingham Forest tengah menikmati delapan pertandingan tanpa kekalahan di liga dan bersiap menghadapi Manchester United pada Minggu (17/5).
Pereira secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melanjutkan proyek yang telah dibangunnya, termasuk mempersiapkan skuad menghadapi musim depan. Pereira juga berharap dapat mempertahankan komposisi tim yang ada saat ini. Namun, upaya itu tidak akan mudah, mengingat salah satu pemain kuncinya, Elliot Anderson, dikabarkan menarik minat klub-klub besar seperti Manchester City dan Manchester United.
