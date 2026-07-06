Arsenal Pantau Aaron Wan-Bissaka, Siapkan Antisipasi Kepergian Ben White

Arsenal dilaporkan mencari bek kanan baru. Bek West Ham United Aaron Wan-Bissaka muncul sebagai opsi untuk memperdalam skuad Mikel Arteta. (Istimewa)
JawaPos.com - Arsenal dilaporkan terus memantau pasar transfer untuk mencari bek kanan baru. Kini mantan bek Manchester United yang saat ini berseragam West Ham United Aaron Wan-Bissaka muncul sebagai opsi untuk memperdalam skuad Mikel Arteta.
Rencana The Gunners Arsenal beli bek kanan baru ini mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Ben White dari Stadion Emirates. Pemain kebangsaan Inggris tersebut tengah diminati klub-klub Liga Inggris, Eropa, dan Timur Tengah.
“Diperkirakan Ben White lebih condong untuk pindah ke luar Inggris, meskipun cedera ligamen lutut yang dialaminya menjelang akhir musim lalu telah mempersulit kemungkinan transfer dalam waktu dekat,” tulis laporan TEAMTalk.
Terlepas dari hambatan tersebut, Arsenal tetap melanjutkan rencana untuk memperkuat posisi bek kanan demi memunculkan persaingan yang lebih ketat serta pelapis kuat bagi Jurrien Timber menjelang musim kompetisi musim 2026/2027.
TEAMTalk juga melengkapi laporan tersebut dengan mengungkap bahwa direktur olahraga The Gunners, Andrea Berta, telah melakukan kajian mendalam terhadap beberapa target bek kanan dalam beberapa bulan terakhir.
Bek serba bisa Aston Villa, Ezri Konsa dan pemain Barcelona, Jules Kounde sempat menjadi daftar teratas, juga masuk dalam pembahasan setelah ditawarkan oleh pihak perantara kepada sejumlah klub papan atas Eropa.
Nama-nama lain seperti bek Real Madrid Raul Asensio, Oscar Mingueza dari Celta Vigo, serta Lutsharel Geertruida sosok penting RB Leipzig juga telah dianalisis saat Arsenal mempertimbangkan profil pemain terbaik untuk juara bertahan Liga Inggris ini.
Sempat muncul nama pemain naik daun Newcastle, Tino Livramento dipandang sebagai opsi yang menarik, namun riwayat cedera panjang yang mengkhawatirkan, ditambah harganya yang mahal membuat pasukan London utara mengurungkan minat.
Kendati demikian, dari laporan di atas justru Wan-Bissaka saat ini menjadi bahan diskusi hangat oleh manajemen Arsenal mengingat pengalaman bermain di Liga Inggris serta kualitas yang dimiliki membuat kemungkinan transfer ini sangat menguntungkan.
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