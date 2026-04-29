Presiden Prabowo Targetkan Swasembada Energi Paling Lambat Tercapai 2029: Kita Kerja Cepat!

JawaPos.com-Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi nasional paling lambat pada 2029. Prabowo ingin fokus mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan beralih ke energi terbarukan.

“Swasembada energi target kita akhir 2029, paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat,” ujar Prabowo saat kunjungan kerja di SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Dia menyebut kekayaan alam tersebut sebagai karunia besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita optimistis, Yang Mahakuasa memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa,” tegasnya.

Meski begitu, Prabowo mengingatkan potensi tersebut tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang baik dan komitmen kuat untuk menjaganya. Menurutnya, pengelolaan yang baik dapat melindungi Indonesia dari konflik kepentingan global.