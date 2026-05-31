Usai Pecat Massimiliano Allegri, AC Milan Jadwalkan Pertemuan dengan Oliver Glasner

JawaPos.com - AC Milan dikabarkan tengah menjadwalkan pertemuan bersama Oliver Glasner. Klub raksasa Italia itu mempertimbangkan Glasner sebagai kandidat utama untuk mengisi kursi pelatih yang saat ini kosong. Langkah itu diambil setelah Milan memutuskan untuk memecat Massimiliano Allegri menyusul hasil kurang memuaskan di Serie A musim ini.

Pasalnya, Rossoneri hanya mampu finis di posisi kelima klasemen akhir, sehingga gagal mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Menurut laporan Daily Mail, pertemuan antara pihak Milan dan Glasner dijadwalkan berlangsung pada Selasa (2/6). Pertemuan itu menjadi tahap awal untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara kedua belah pihak.

Oliver Glasner sendiri datang dengan reputasi yang cukup mentereng. Platih asal Austria itu baru saja meninggalkan Crystal Palace setelah mencatatkan prestasi gemilang, termasuk memenangkan FA Cup, Community Shield, serta yang terbaru UEFA Europa Conference League. Kesuksesan itu membuat nama Glasner semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa.

Menutup perjalanannya bersama Crystal Palace, Glasner sempat mengungkapkan bahwa keberhasilan tim tidak lepas dari peran besar para pemain, staf, dan penggemar yang selalu memberikan dukungan penuh.

“Ini sangat berarti bagi saya. Bukan hanya tentang lambang klub, tetapi tentang orang-orang yang bekerja bersama saya. Para penggemar selalu menunjukkan dukungan luar biasa,” ujar Glasner.

Glasner juga menambahkan bahwa dukungan suporter pada momen-momen krusial pertandingan menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan.

“Ketika para pemain mulai kelelahan di 15 menit terakhir, para penggemar justru semakin keras memberi dukungan. Itu membantu kami meraih kemenangan,” lanjutnya.

Sebagai mantan pemain, Glasner dikenal sebagai sosok loyal yang menghabiskan hampir seluruh kariernya di SV Ried dengan hanya satu kali masa peminjaman singkat ke LASK.

Dalam karier kepelatihannya, pria berusia 51 tahun itu telah menangani sejumlah klub, termasuk LASK, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt dengan sukses meraih gelar Liga Europa, serta Crystal Palace.