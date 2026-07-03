Pecahkan Rekor Transfer Klub Hingga Rp 2 Triliun, Tottenham Hotspur Resmi Boyong Mateus Fernandes dari West Ham 

Mateus Fernandes resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur. (@mateus.fernandes82/Instagram).
JawaPos.com - Tottenham Hotspur resmi mengumumkan perekrutan gelandang muda Mateus Fernandes dari West Ham United pada Kamis (2/7). Transfer pemain berusia 21 tahun itu menuai perhatian setelah nilainya dilaporkan mencapai GBP 85 juta (sekitar Rp 2 triliun), sekaligus memecahkan rekor transfer tertinggi sepanjang sejarah klub asal London Utara itu.
Berdasarkan laporan ESPN, Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan persaingan dari Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Portugal itu. Nilai transfer Mateus Fernandes saat ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Dominic Solanke yang didatangkan dari Bournemouth pada 2024 dengan nilai GBP 65 juta (sekitar Rp 1,5 triliun).
Meski West Ham harus terdegradasi ke Championship, klub itu tetap teguh pada valuasi tinggi untuk Fernandes. Dalam pernyataan resminya, Fernandes mengaku sangat antusias dengan langkah barunya bersama Tottenham. Fernandes menyebut peran pelatih menjadi salah satu faktor utama di balik keputusannya bergabung.
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“Saya sangat bersemangat untuk langkah berikutnya ini. Spurs merupakan klub besar dan pelatih kepala menjadi bagian penting dalam keputusan saya,” ujar Fernandes. Sang pemain juga menambahkan bahwa kesamaan visi dengan sang pelatih membuatnya semakin yakin. “Ketika kami berbicara, rasanya sangat spesial. Kami memandang sepak bola dengan cara yang sama, bermain sebagai tim yang kuat, penuh semangat dan energi, serta berusaha memenangkan setiap pertandingan,” lanjutnya.
Tottenham sendiri tengah melakukan perombakan besar dalam skuad setelah finis di peringkat ke-17 Premier League selama dua musim berturut-turut. Demi menghindari ancaman degradasi kembali, klub telah lebih dulu mendatangkan sejumlah pemain seperti Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, dan Martin Dubravka.
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Mateus Fernandes sebenarnya baru bergabung dengan West Ham pada musim panas lalu dari Southampton dengan nilai awal GBP 38 juta (sekitar Rp 911 miliar). Dalam kesepakatan itu, Southampton juga memiliki klausul penjualan kembali sebesar 15 persen. Dengan transfer terbaru ini, Southampton diperkirakan akan menerima sekitar GBP 570.000 (sekitar Rp 13,6 miliar) sebagai bagian dari klausul.
Sementara itu, upaya Tottenham untuk mendatangkan Sandro Tonali terus berlanjut. ESPN melaporkan bahwa tawaran awal Spurs senilai GBP 75 juta (Rp 1,7 triliun) sempat ditolak oleh Newcastle United. Namun, negosiasi terus berlanjut hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang sesuai dengan valuasi klub. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mencapai kesepakatan hingga GBP 100 juta (sekitar Rp 2,3 triliun) untuk merekrut gelandang Newcastle United itu. Jika terealisasi, transfer Sandro Tonali akan kembali memecahkan rekor Mateus Fernandes.
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