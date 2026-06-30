Profil Kiki Ramos, Bintang Muda Velez Berdarah Haiti yang Cetak Sejarah di Timnas Argentina U-17

Kiki Ramos (kiri). (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Stephen "Kiki" Ramos mulai mencuri perhatian di sepak bola Argentina. Wonderkid berusia 17 tahun milik Velez Sarsfield itu bukan hanya tampil tajam bersama tim junior, tetapi juga mencatat sejarah setelah mendapat panggilan ke mikrosiklus Timnas Argentina U-17.
Perjalanan Kiki menuju titik ini terbilang unik. Ia lahir di Port-au-Prince, Haiti, sebelum kemudian diadopsi oleh sebuah keluarga di Argentina saat masih berusia sekitar delapan bulan. Sejak saat itu, Argentina menjadi tempat ia tumbuh, belajar, dan mengenal sepak bola.
Bakatnya mulai terlihat ketika masih berusia enam tahun. Saat bermain di jalanan dekat rumah, seorang tetangga yang merupakan pendukung Velez Sarsfield melihat kemampuannya. Sang tetangga kemudian mengajak Kiki mengikuti seleksi di akademi Velez.
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Kesempatan itu menjadi awal perjalanan panjangnya. Sejak bergabung dengan akademi, Kiki terus berkembang dan mampu menjaga konsistensi penampilannya di setiap kelompok usia.
Musim ini menjadi salah satu yang terbaik dalam karier mudanya. Bersama tim junior Velez, Kiki telah mencetak 12 gol.
Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia memborong empat gol dalam satu pertandingan. Ia juga sukses mencetak gol ke gawang Boca Juniors, yang semakin mengangkat namanya di kalangan pencinta sepak bola muda Argentina.
Gaya bermainnya yang cepat, lincah, dan berani melakukan duel satu lawan satu membuat banyak pengamat mulai membandingkannya dengan Vinicius Junior. Meski demikian, Kiki masih berada di awal perjalanan dan memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Performa impresif tersebut akhirnya menarik perhatian pelatih Timnas Argentina U-17, Diego Placente.
Pekan lalu, nama Kiki masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti mikrosiklus sebagai bagian dari persiapan tim muda Albiceleste.
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