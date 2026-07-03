Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Lionel Messi dan Vozinha Menuju 16 Besar

JawaPos.com — Argentina mengincar tiket ke babak 16 besar saat menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Sabtu (4/7/2026) pukul 05.00 WIB.

Juara bertahan datang dengan modal tiga kemenangan sempurna di fase grup, sedangkan Tanjung Verde berusaha melanjutkan kisah sensasional sebagai tim kejutan turnamen.

Bisakah Lionel Messi Kembali Menjadi Pembeda? Argentina tampil sebagai salah satu tim paling meyakinkan sepanjang fase grup Piala Dunia 2026. Tim asuhan Lionel Scaloni menyapu bersih tiga pertandingan Grup J dengan delapan gol dan hanya sekali kebobolan.

Performa Lionel Messi menjadi pembeda utama Albiceleste sepanjang turnamen. Kapten Argentina itu telah mengoleksi enam gol dari total delapan gol timnya atau menyumbang sekitar 75 persen produktivitas gol Argentina.

Messi langsung mencuri perhatian lewat hattrick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga pembuka.

Setelah itu, ia mencetak dua gol saat menundukkan Austria 2-0 sebelum kembali mencatatkan satu gol ketika mengalahkan Yordania 3-1.

Ketajaman Messi membuat Argentina memiliki kepercayaan diri tinggi menghadapi fase gugur.

Dukungan pemain-pemain seperti Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, dan Rodrigo De Paul membuat lini serang mereka semakin berbahaya.