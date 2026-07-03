Prediksi Skor Argentina Vs Tanjung Verde di 32 Besar Piala Dunia 2026: Lionel Messi dkk Bakal Hentikan Kisah Dongeng Blue Sharks

Penampilan kiper Tanjung Verde, Vozinha, disaksikan sang bunda di Piala Dunia 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Timnas Argentina akan menghadapi tim kejutan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandingan pun akan diulas dalam artikel ini.
Duel Argentina kontra Tanjung Verde akan tersaji di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Sabtu (4/7) dengan kick-off pukul 05.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi kedua tim karena memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar.
Argentina melaju ke babak gugur setelah tampil sempurna di fase grup. Lionel Messi dan kawan-kawan keluar sebagai juara Grup J dengan koleksi sembilan poin. Sang juara bertahan itu melumat semua lawannya, yakni Aljazair (3-0), Austria (2-0), dan Yordania (3-1).
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Hasil sempurna tersebut membuat Argentina semakin dijagokan untuk bisa mempertahankan juaranya. Apalagi, performa Messi juga sedang moncer dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.
Sementara Tanjung Verde membuat kejutan dengan melaju ke fase gugur sebagai runner-up Grup H. Tim debutan itu secara mengejutkan tidak pernah menelan kekalahan di fase grup. Mereka total mengemas tiga angka, hasil dari bermain imbang lawan Spanyol (0-0), Uruguay (2-2), dan Arab Saudi (0-0).
Negara kecil dari Afrika itu mengukir sejarah manis pada debutnya di panggung dunia. Tanjung Verde membuktikan diri bahwa mereka bukan sekadar pemanis. Tim berjuluk Blue Sharks itu langsung membuat dunia terkejut karena berhasil menahan imbang Spanyol, kemudian Uruguay, yang notabenenya merupakan tim kuat.
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Meski demikian, Tanjung Verde kini alan berhadapan dengan sang raja. Argentina jelas unggul segalanya atas Blue Sharks. Apalagi, mereka merupakan juara bertahan. Tampaknya, La Albiceleste akan menyudahi kisah dongeng negara kecil dari Afrika tersebut.
Adapun pemenang laga ini nantinya akan berjumpa dengan pemenang laga antara Australia kontra Mesir. Pertandingan tersebut akan dimainkan terlebih dahulu pada pukul 01.00 WIB.
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Laga ini akan menjadi sejarah bagi Argentina dan Tanjung Verde. Pasalnya, ini jadi kali pertama kedua negara bertemu. Tentunya, pertandingan tersebut akan berjalan menarik.
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