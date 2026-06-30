Bek Atletico Madrid Jadi Sorotan Usai Dugaan Melakukan Chat Mesum, Begini Kronologinya

JawaPos.com - Nama Matteo Ruggeri mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bek kiri asal Italia yang kini memperkuat Atlético Madrid itu dikabarkan terseret dalam kontroversi setelah beredar dugaan isi percakapan pribadi yang memicu reaksi keras dari publik.

Dalam informasi yang ramai dibahas di berbagai platform, Ruggeri disebut menggunakan layanan pesan suara bernuansa seksual dengan biaya sekitar 150 Euro atau setara kurang lebih Rp3 juta. Tak hanya itu, ia juga diduga mendengarkan pesan suara tersebut untuk kepuasan pribadi.

Kontroversi semakin membesar setelah beredar tangkapan layar yang diklaim memperlihatkan Ruggeri mengirim pesan kepada seorang perempuan.

Dalam pesan tersebut, ia diduga menulis kalimat, "Katakan padaku bahwa kamu juga rasis." Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai keaslian percakapan yang beredar tersebut.

Sampai artikel ini ditulis, baik Matteo Ruggeri maupun Atlético Madrid belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar yang ramai diperbincangkan tersebut.

Karena itu, seluruh informasi yang beredar masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Terlepas dari kontroversi tersebut, Ruggeri merupakan salah satu bek kiri muda yang cukup bersinar dalam beberapa musim terakhir. Lahir pada 11 Juli 2002 di San Giovanni Bianco, Italia, ia merupakan produk akademi Atalanta sebelum menembus tim utama pada 2020.

Sempat dipinjamkan ke Salernitana pada musim 2021–2022, performanya terus berkembang hingga menjadi bagian penting Atalanta. Bersama klub asal Bergamo itu, Ruggeri turut meraih gelar Liga Europa UEFA musim 2023/2024 serta masuk dalam Team of the Season kompetisi tersebut.