Jurgen Klopp Hindari Kontroversi, Akhiri Wawancara usai Bahas Komentar Schweinsteiger tentang Negara Afrika

JawaPos.com - Jurgen Klopp memilih mengakhiri sesi wawancara dengan stasiun radio Jerman Deutsche Welle setelah mendapat pertanyaan mengenai komentar yang sebelumnya disampaikan mantan gelandang timnas Jerman, Bastian Schweinsteiger.

Situasi tersebut terjadi menyusul perdebatan yang muncul setelah kekalahan Pantai Gading dari Jerman di ajang FIFA World Cup 2026. Dalam analisisnya, Schweinsteiger menggambarkan permainan Pantai Gading sebagai Afrika, liar, dan tidak ortodoks, serta menilai tim tersebut kurang mengandalkan aspek teknis dibandingkan tim-tim Eropa.

Pernyataan itu memicu beragam reaksi di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian menilai komentar tersebut sebagai bentuk analisis terhadap gaya bermain, sementara yang lain menganggapnya berpotensi menimbulkan stereotip terhadap sepak bola Afrika.

Saat diwawancarai Deutsche Welle, Klopp diminta memberikan pandangannya terkait komentar tersebut. Namun mantan pelatih Liverpool FC itu memilih untuk tidak menjawab.

Klopp menjelaskan, isu tersebut merupakan topik yang sangat sensitif dan memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang, khususnya bagi masyarakat Afrika dan mereka yang berasal dari luar Afrika. Memberi komentar singkat dalam situasi seperti itu berisiko menimbulkan kesalahpahaman baru.

Dia menegaskan, bukan pihak yang tepat untuk memberikan penilaian mengenai perdebatan itu. Karena alasan itu, Klopp memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan dan memilih mengakhiri wawancara lebih awal.

Keputusan Klopp meninggalkan wawancara langsung menjadi perhatian publik dan memicu diskusi di media sosial. Sebagian pihak memuji langkahnya karena dianggap berhati-hati dalam menyikapi isu yang sensitif, sementara yang lain berharap sosok berpengaruh seperti Klopp dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait perdebatan tersebut.

Terlepas dari berbagai reaksi yang muncul, sikap Klopp menunjukkan bahwa isu mengenai bahasa dan cara menggambarkan identitas suatu kelompok dalam sepak bola masih menjadi topik yang kompleks. Di era ketika setiap pernyataan dapat menyebar dengan cepat, figur publik sering kali harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas sebelum menyampaikan pendapat mereka.