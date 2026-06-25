Kecewa di Newcastle United! Lewis Hall Tertarik Gabung Manchester United, Chelsea Juga Siap Pinang

JawaPos.com – Bek sayap muda Newcastle United, Lewis Hall sangat mengharapkan bisa merealisasikan kepindahannya menuju Manchester United di bursa transfer musim panas ini, di tengah usaha Setan Merah yang masih berambisi memperkuat lini tengah.

Walau fokus United kini untuk menambah amunisi baru di posisi gelandang tengah, namun tim yang musim lalu finis di posisi ketiga Liga Inggris ini juga membutuhkan pembaruan pada bek kiri karena pada musim lalu sangat tampak celah di sektor tersebut.

Saat ini masih ada nama Luke Shaw, sayangnya kondisi kebugarannya sangat diragukan, apalagi Setan Merah pada 2026/2027 akan menghadapi jadwal pertandingan yang lebih padat karena sudah kembali berkompetisi di Liga Champions.

Oleh karena itu, Hall tampak sebagai sosok yang tepat untuk meneruskan peran rekan senegaranya itu. Berbagai media Inggris telah melaporkan bahwa pesepak bola 21 ini tertarik untuk berseragam Manchester merah.

“Hall sangat terbuka untuk bergabung dengan Manchester United dari Newcastle, meskipun keluarganya memiliki ikatan erat dengan klub berjuluk The Toon tersebut,” tulis jurnalis The Sun sekaligus koresponden Setan Merah, Samuel Luckhurst.

Pemain muda kelahiran Berkshire ini disebut 'ingin bermain untuk klub Liga Champions' setelah Newcastle harus mengakui penurunan secara signifikan pada musim lalu dengan finis di peringkat 12 klasemen Liga Inggris.

Hall juga merasa 'tidak senang' dengan cara Eddie Howe memainkannya di fase akhir musim bersama Newcastle, karena ia meyakini hal itu membuatnya 'kehilangan tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026'.

Sebelumnya pada pertengahan Juni, TEAMTalk sudah menegaskan bahwa United sangat berminat merekrut Hall, karena menganggapnya sebagai salah satu talenta muda terbaik Inggris saat ini.