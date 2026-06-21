Harry Maguire Jual Stiker di New York Usai Gagal Masuk Skuad Inggris Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Harry Maguire menunjukkan sikap berbeda setelah gagal masuk dalam skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026 dengan memilih menjalani aktivitas unik di Amerika Serikat.

Dilansir dari laman The Sun pada Minggu (21/6), mantan kapten Manchester United ini terlihat menjual stiker Panini kepada anak-anak di kawasan Rockefeller Center, New York, sebagai cara menikmati waktu di luar lapangan.

Momen itu menarik perhatian publik karena dilakukan setelah dirinya menerima keputusan tidak dipanggil ke tim nasional.

Maguire mengaku terkejut ketika mengetahui dirinya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Thomas Tuchel melalui panggilan video yang berlangsung cukup canggung. Bek berusia 33 tahun itu sebelumnya masih berharap dapat memperkuat Inggris karena merasa mampu memberikan kontribusi penting bagi tim.

Meski kecewa, Maguire tetap menerima keputusan tersebut secara profesional dan memilih memberikan dukungan kepada rekan-rekannya.

Aktivitas Maguire menjual stiker Panini bersama anak-anak di Rockefeller Center menjadi sorotan karena memperlihatkan sisi berbeda dari seorang pesepak bola profesional. Para penggemar muda terlihat antusias ketika mengetahui sosok yang menjual stiker tersebut merupakan pemain berpengalaman timnas Inggris.

Maguire pun menikmati kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat selama berada di New York.

Selain menjual stiker, Maguire juga menghadiri acara penggemar Manchester United di Times Square dan menjadi tamu dalam podcast "The Rest is Football" bersama Gary Lineker. Dalam acara itu, suasana sempat terasa canggung ketika pembahasan mengenai pemain yang tidak dipanggil muncul, sebelum Lineker segera memperbaiki ucapannya.

Maguire tetap menunjukkan sikap positif meskipun keputusan absennya dari Piala Dunia menjadi topik pembicaraan.