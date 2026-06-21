Dulu Diremehkan Karena Postur, Jepang Buktikan Kini Mereka Bisa Berbicara di Piala Dunia

Laga penyisihan grup Jepang vs Belanda Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)
JawaPos.com - Sepak bola Asia kerap dipandang sebelah mata di level dunia. Salah satu alasan yang paling sering muncul adalah persoalan fisik.
Banyak yang menilai pemain-pemain Asia memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan pemain dari Eropa, Amerika Selatan, maupun Afrika sehingga dianggap akan kesulitan bersaing di ajang sebesar Piala Dunia.
Pandangan tersebut sempat menjadi stigma yang melekat cukup lama. Ketika menghadapi lawan dengan kekuatan fisik yang lebih baik, tim-tim Asia sering diprediksi hanya akan menjadi pelengkap turnamen. Namun, perkembangan sepak bola modern perlahan mengubah cara pandang tersebut.
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Jepang menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana stigma itu berhasil dipatahkan. Dalam beberapa dekade terakhir, Samurai Biru menunjukkan perkembangan yang sangat konsisten.
Mereka tidak hanya rutin lolos ke Piala Dunia, tetapi juga mampu memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara besar.
Keberhasilan Jepang bukan terjadi secara instan. Fondasinya dibangun melalui sistem pembinaan yang terstruktur sejak usia dini.
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Kompetisi yang sehat, akademi yang berkembang, pendidikan pelatih yang terus ditingkatkan, hingga keberanian mengirim pemain muda ke luar negeri menjadi bagian dari proses panjang tersebut.
Hasilnya mulai terlihat dalam berbagai turnamen internasional. Jepang kini tidak lagi mengandalkan semangat juang semata.
Mereka mampu bermain dengan disiplin taktik, teknik yang baik, serta kecepatan berpikir yang membuat mereka bisa bersaing melawan tim-tim elite dunia.
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