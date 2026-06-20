Jose Mourinho Ingin Ubah Struktur Kapten Real Madrid, Kylian Mbappe Disiapkan Jadi Pemimpin Baru

JawaPos.com - Jose Mourinho disebut telah menyampaikan pandangannya kepada jajaran direksi Real Madrid terkait struktur kepemimpinan tim untuk musim depan. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan memiliki rencana berbeda dari skema yang sebelumnya muncul di internal klub.

Sebelumnya, nama Federico Valverde, Vinicius Junior, dan Thibaut Courtois disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi kapten Real Madrid pada musim mendatang. Namun, menurut sejumlah laporan yang beredar, Jose Mourinho justru tidak menginginkan ketiganya memegang peran utama tersebut.

Jose Mourinho disebut menilai bahwa jabatan kapten Real Madrid harus diberikan kepada sosok yang mampu menjadi representasi tim baik di dalam maupun luar lapangan. Karena alasan itu, dia dikabarkan memiliki daftar kandidat yang berbeda dari opsi yang saat ini dipertimbangkan klub.

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Dalam pandangannya, Kylian Mbappe menjadi sosok paling tepat untuk mengenakan ban kapten utama. Penyerang Prancis tersebut dianggap memiliki pengaruh besar di ruang ganti sekaligus mampu menjadi figur sentral dalam proyek jangka panjang Real Madrid.

Selain Mbappe, Mourinho juga disebut memasukkan Antonio Rudiger sebagai kandidat wakil kapten pertama. Bek asal Jerman itu dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, pengalaman di level tertinggi, serta kemampuan untuk menjaga mentalitas tim dalam situasi sulit.

Sementara itu, Jude Bellingham berada dalam daftar pilihan berikutnya. Gelandang asal Inggris tersebut terus menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Real Madrid dan dianggap memiliki kualitas untuk menjadi salah satu pemimpin tim di masa depan.

Di sisi lain, Mourinho kabarnya memiliki sejumlah pertimbangan terkait Vinicius Junior dan Federico Valverde. Keduanya disebut tidak masuk dalam rencana kepemimpinan yang diinginkannya. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub mengenai kabar tersebut.

Untuk Thibaut Courtois, Mourinho disebut lebih memilih kapten berasal dari pemain lapangan. Menurut dia, pemain yang beroperasi di area permainan memiliki akses komunikasi yang lebih luas dengan wasit maupun rekan setim selama pertandingan berlangsung.