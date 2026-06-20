Sergio Ramos Soroti Kritik Berlebihan kepada Ronaldo: Timnas Portugal Bukan Hanya Tentang Satu Pemain

Bek legendaris Spanyol Sergio Ramos. (@SergioRamos/X).
JawaPos.com - Sergio Ramos angkat bicara mengenai gelombang kritik yang kembali mengarah kepada Cristiano Ronaldo setelah penampilan Timnas Portugal dalam beberapa pertandingan terakhir termasuk di piala dunia.
Sergio Ramos menilai sebagian kritik yang muncul kepada Ronaldo sudah melewati batas analisis sepak bola dan mulai mengarah pada penilaian yang bersifat pribadi. Dalam pernyataannya, dia menyoroti bagaimana nama Ronaldo hampir selalu menjadi topik utama setiap kali timnas Portugal bermain, terlepas dari hasil pertandingan maupun performa kolektif tim.
Menurut Sergio Ramos, situasi tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh sang megabintang di dunia sepak bola hingga saat ini. Banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan Ronaldo untuk terus bermain di level tertinggi termasuk di piala dunia, padahal tidak banyak pemain yang mampu mempertahankan performa kompetitif hingga usia 40 tahun.
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Dia bahkan menyinggung para mantan pemain yang dulu memutuskan pensiun lebih awal, tetapi kini menjadi pihak yang paling keras mengkritik Ronaldo.
"Jika bermain di level tertinggi pada usia seperti itu mudah dilakukan, tentu lebih banyak pemain yang bisa melakukannya," ungkap Ramos.
Bek veteran asal Spanyol itu juga merasa ada sebagian pengamat yang seolah menunggu kegagalan Ronaldo untuk menjadikannya sasaran kritik. Padahal, menurut Ramos, pencapaian yang telah diraih kapten Portugal tersebut sudah menempatkannya di antara pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola.
Selama lebih dari dua dekade berkarir, Ronaldo berhasil mengoleksi berbagai gelar bergengsi di level klub maupun tim nasional. Selain itu, dia juga terus mencatatkan rekor-rekor baru yang sulit ditandingi oleh generasi pemain lainnya.
Ramos menilai perdebatan mengenai masa depan Ronaldo sebenarnya merupakan hal yang wajar. Setiap orang berhak memiliki pendapat apakah sang pemain masih layak menjadi bagian penting Portugal atau tidak.
Namun, dia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tersebut seharusnya tidak menghilangkan rasa hormat terhadap apa yang sudah dicapai Ronaldo sepanjang karirnya. Menurut Ramos, Portugal saat ini memiliki banyak pemain muda berbakat yang layak mendapat perhatian lebih besar.
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