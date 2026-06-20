Florencia Pena Mundur dari Presenter Luzu TV Usai Sebarkan Kabar Keliru soal Meninggalnya Ayah Lionel Messi

Lionel Messi. (Bein Sports)
JawaPos.com - Florencia Pena memutuskan mengundurkan diri dari program televisi yang dipandunya setelah tanpa sengaja menyampaikan informasi yang ternyata tidak benar mengenai keluarga Lionel Messi. Keputusan tersebut diambil menyusul polemik yang muncul usai siaran langsung program El Show del Verano di Luzu TV.
Insiden itu terjadi ketika Florencia Pena membacakan informasi yang diterimanya melalui earpiece dari tim produksi. Dalam siaran tersebut, dia mengumumkan bahwa ayah Lionel Messi dikabarkan meninggal dunia. Namun, tidak lama setelah pernyataan itu disampaikan, diketahui bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar.
Kesalahan tersebut langsung memicu reaksi luas di media sosial. Banyak penonton yang terkejut karena kabar tersebut menyangkut keluarga salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia, Messi.
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Di sisi lain, sejumlah pihak juga menyoroti pentingnya proses verifikasi informasi sebelum disampaikan kepada publik, terutama dalam program siaran langsung. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, Florencia Pena segera memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Presenter asal Argentina itu mengaku sangat terpukul atas kesalahan yang terjadi dan menyesali dampak yang ditimbulkan kepada keluarga Messi. Dalam pernyataannya, Peña menjelaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi yang diterima dari tim produksi saat acara berlangsung.
Meski demikian, dia tetap merasa bertanggung jawab sebagai wajah utama program yang menyampaikan kabar tersebut kepada publik. Sebagai bentuk itikad baik, Peña juga menghubungi Celia Cuccittini, ibu Lionel Messi, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
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Menurut laporan yang beredar di Argentina, keluarga Messi menerima permintaan maaf tersebut dengan baik dan memilih untuk tidak memperpanjang persoalan. Meski demikian, kontroversi yang muncul membuat Peña mengambil keputusan besar terkait masa depannya di program tersebut.
Dia memilih mundur dari posisinya sebagai presenter sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden yang terjadi. Kasus ini kembali menjadi pengingat mengenai pentingnya akurasi informasi di era digital. Di tengah cepatnya arus berita dan tekanan siaran langsung, proses pengecekan fakta tetap menjadi langkah penting sebelum sebuah informasi disampaikan kepada publik.
Hingga kini, keluarga Lionel Messi belum memberikan komentar lebih lanjut terkait insiden itu. Namun situasi telah mereda setelah klarifikasi dan permintaan maaf disampaikan secara langsung oleh Florencia Peña kepada pihak keluarga.
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