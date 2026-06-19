Top Scorer Sementara Piala Dunia 2026, Jonathan David Imbangi Lionel Messi

JawaPos.com - Penyerang timnas Kanada Jonathan David mengimbangi perolehan gol megabintang Argentina Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, hingga Jumat siang WIB.

Laman FIFA menyatakan kedua pemain itu telah mencetak masing-masing tiga gol, guna membawa kejayaan bagi negara yang dibela selama fase penyisihan grup.

Messi berhasil memimpin daftar pencetak gol lewat hattrick ke gawang Aljazair, sehingga Argentina menang 3-0 pada laga Grup J di Stadion Kansas City, Kansas, AS, Rabu (17/8) WIB.

Setelah itu David mengejar dan melakukan hal yang sama, yakni mencetak tiga gol saat Kanada berpesta enam gol tanpa balas kontra Qatar dalam laga Grup B di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Jumat pagi WIB.

Di bawah David terdapat sejumlah pemain yang mengoleksi dua gol.

Mereka berasal dari berbagai negara peserta dan menjadi motor serangan masing-masing tim pada fase grup.

Terkini, pemain Swiss Johan Manzambi juga menorehkan namanya dalam daftar pencetak gol. Dia membukukan dua gol saat Swiss menang 4-1 kontra Bosnia dan Herzegovina di Stadion BMO, AS, Jumat WIB.