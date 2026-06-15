Marc Cucurella Selangkah Lagi ke Real Madrid, Nilai Transfer Capai Rp 1,2 Triliun

JawaPos.com - Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut bek kiri Marc Cucurella dengan nilai transfer sebesar EUR 60 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Kesepakatan itu terdiri atas biaya tetap EUR 55 juta (sekitar Rp 1,2 triliun) ditambah EUR 5 juta (sekitar Rp 102 miliar) dalam bentuk bonus.

Meski seluruh dokumen resmi belum sepenuhnya dirampungkan, proses finalisasi transfer diperkirakan akan selesai pada awal pekan depan. Kepindahan itu menjadi salah satu langkah signifikan Los Blancos dalam memperkuat lini belakang mereka jelang musim baru.

Cucurella yang saat ini berusia 27 tahun, sebenarnya baru saja menandatangani kontrak baru bersama Chelsea pada musim panas lalu dengan durasi tersisa tiga tahun. Namun, minat dari sejumlah klub besar Eropa membuat sang pemain terbuka untuk hengkang dari klub London Barat itu.

Sejak awal Juni, sejumlah klub telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Cucurella. Atletico Madrid dan Barcelona termasuk di antara peminat serius. Atletico Madrid pun dianggap memiliki peluang lebih besar karena tidak perlu menjual pemain terlebih dahulu untuk mendanai transfer. Selain itu, pelatih anyar Manchester City Enzo Maresca juga dikabarkan tertarik pada bek timnas Spanyol itu.

Jika proses berjalan sesuai rencana, Cucurella akan bergabung dengan skuad Real Madrid yang saat ini kembali ditangani oleh Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal tersebut baru saja kembali ke Santiago Bernabeu pekan ini untuk periode keduanya bersama klub.

Selain itu, Real Madrid juga dikabarkan tengah mendekati Denzel Dumfries dan Ibrahima Konate sebagai bagian dari perombakan besar di lini pertahanan. Sementara itu, Bernardo Silva juga dilaporkan semakin dekat untuk bergabung.

Dilansir dari The Athletic, sepanjang musim 2025/2026, Cucurella tampil dalam 50 pertandingan bersama Chelsea. Cucurella juga mencatatkan total 150 penampilan sejak bergabung dari Brighton & Hove Albion pada 2022.

Selama berseragam The Blues, Cucurella berhasil meraih gelar UEFA Conference League dan Piala Dunia Antarklub pada 2025. Di level internasional, Cucurella menjadi bagian dari skuad timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente yang berlaga di Piala Dunia 2026. Spanyol dijadwalkan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay di grup H.