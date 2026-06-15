Ditunjuk Jadi Pelatih Kepala Slovan Bratislava, Yaya Toure Awali Karir Baru di Slovakia

Slovan Bratislava tunjuk Yaya Toure (kiri) sebagai pelatih kepala. (@skslovanbratislava/Instagram)
JawaPos.com - Mantan bintang Manchester City Yaya Toure resmi memulai babak baru dalam karir sepak bolanya setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala klub Slovakia, Slovan Bratislava pada Sabtu (13/6). Penunjukan itu membuat Toure mencatatkan karier pertamanya sebagai pelatih kepala setelah sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional Arab Saudi.
Dalam pernyataan resmi, Yaya Toure mengungkapkan antusiasmenya terhadap tantangan baru sebagai pelatih kepala klub Slovakia, Slovan Bratislava.
“Saya sangat senang dan bersemangat. Sejujurnya, saya tidak sabar untuk mulai bekerja bersama tim pada hari Senin. Pendahulu saya, Vladimir Weiss, layak mendapatkan respek besar atas apa yang telah ia capai bersama Slovan. Saya ingin melanjutkan fondasi itu sekaligus membawa sesuatu yang baru dan unik,” ujar Yaya Toure di media sosial klub.
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Toure juga menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola serta ambisinya sebagai pelatih. “Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Saya menyukai tantangan dan sangat bersemangat melatih klub besar dengan sejarah yang kaya, stadion yang indah, dan ambisi tinggi,” kata Toure.
Toure menyebut pengalaman bekerja sebagai asisten pelatih, termasuk bersama pelatih ternama Roberto Mancini, menjadi bekal penting. Namun, pria berusia 43 tahun itu mengaku sudah lama ingin memimpin proyeknya sendiri sebagai pelatih utama.
Dilansir dari The Athletic, Slovan Bratislava sendiri datang dari musim yang impresif setelah menjuarai Liga Slovakia untuk ke-24 kalinya yang menjadikan mereka klub tersukses di negara itu. Meskipun demikian, kiprah mereka di Liga Champions 2024/2025 kurang menggembirakan setelah kalah dalam seluruh delapan pertandingan fase liga dan finis di posisi ke-35 dari 36 tim.
Karier kepelatihan Toure terbilang berkembang secara bertahap. Setelah pensiun sebagai pemain pada awal 2020 usai meninggalkan klub Tiongkok Qingdao, Toure sempat menjadi asisten pelatih di klub Ukraina Olimpik Donetsk selama empat bulan.
Perjalanan itu berlanjut saat Toure menangani tim U-16 di akademi Tottenham Hotspur pada Agustus 2022. Setahun kemudian, Toure bergabung sebagai asisten pelatih di klub Belgia, Standard Liege, sebelum akhirnya menjadi bagian dari staf pelatih tim nasional Arab Saudi pada Oktober 2023.
Sebagai pemain, Toure dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Toure menghabiskan delapan musim bersama Manchester City (2010 hingga 2018) dan sukses meraih tiga gelar Liga Inggris, dua Piala Liga, serta satu Piala FA. Sementara itu, bersama Barcelona (2007 hingga 2010), Toure memenangkan tiga gelar La Liga dan satu trofi Liga Champions pada 2009.
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