Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Senin, 15 Juni 2026 | 14.51 WIB

Ditunjuk Jadi Pelatih Kepala Slovan Bratislava, Yaya Toure Awali Karir Baru di Slovakia

Slovan Bratislava tunjuk Yaya Toure (kiri) sebagai pelatih kepala. (@skslovanbratislava/Instagram) - Image

Slovan Bratislava tunjuk Yaya Toure (kiri) sebagai pelatih kepala. (@skslovanbratislava/Instagram)

JawaPos.com - Mantan bintang Manchester City Yaya Toure resmi memulai babak baru dalam karir sepak bolanya setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala klub Slovakia, Slovan Bratislava pada Sabtu (13/6). Penunjukan itu membuat Toure mencatatkan karier pertamanya sebagai pelatih kepala setelah sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional Arab Saudi. 

Dalam pernyataan resmi, Yaya Toure mengungkapkan antusiasmenya terhadap tantangan baru sebagai pelatih kepala klub Slovakia, Slovan Bratislava. 

“Saya sangat senang dan bersemangat. Sejujurnya, saya tidak sabar untuk mulai bekerja bersama tim pada hari Senin. Pendahulu saya, Vladimir Weiss, layak mendapatkan respek besar atas apa yang telah ia capai bersama Slovan. Saya ingin melanjutkan fondasi itu sekaligus membawa sesuatu yang baru dan unik,” ujar Yaya Toure di media sosial klub.

Toure juga menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola serta ambisinya sebagai pelatih. “Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Saya menyukai tantangan dan sangat bersemangat melatih klub besar dengan sejarah yang kaya, stadion yang indah, dan ambisi tinggi,” kata Toure.

Toure menyebut pengalaman bekerja sebagai asisten pelatih, termasuk bersama pelatih ternama Roberto Mancini, menjadi bekal penting. Namun, pria berusia 43 tahun itu mengaku sudah lama ingin memimpin proyeknya sendiri sebagai pelatih utama.

Dilansir dari The Athletic, Slovan Bratislava sendiri datang dari musim yang impresif setelah menjuarai Liga Slovakia untuk ke-24 kalinya yang menjadikan mereka klub tersukses di negara itu. Meskipun demikian, kiprah mereka di Liga Champions 2024/2025 kurang menggembirakan setelah kalah dalam seluruh delapan pertandingan fase liga dan finis di posisi ke-35 dari 36 tim.

Karier kepelatihan Toure terbilang berkembang secara bertahap. Setelah pensiun sebagai pemain pada awal 2020 usai meninggalkan klub Tiongkok Qingdao, Toure sempat menjadi asisten pelatih di klub Ukraina Olimpik Donetsk selama empat bulan.

Perjalanan itu berlanjut saat Toure menangani tim U-16 di akademi Tottenham Hotspur pada Agustus 2022. Setahun kemudian, Toure bergabung sebagai asisten pelatih di klub Belgia, Standard Liege, sebelum akhirnya menjadi bagian dari staf pelatih tim nasional Arab Saudi pada Oktober 2023.

Sebagai pemain, Toure dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Toure menghabiskan delapan musim bersama Manchester City (2010 hingga 2018) dan sukses meraih tiga gelar Liga Inggris, dua Piala Liga, serta satu Piala FA. Sementara itu, bersama Barcelona (2007 hingga 2010), Toure memenangkan tiga gelar La Liga dan satu trofi Liga Champions pada 2009.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kontroversi Penalti Timnas Swiss Lawan Qatar, FIFA Sebut Gangguan Teknis Tak Pengaruhi Keputusan VAR - Image
Piala Dunia 2026

Kontroversi Penalti Timnas Swiss Lawan Qatar, FIFA Sebut Gangguan Teknis Tak Pengaruhi Keputusan VAR

Senin, 15 Juni 2026 | 05.17 WIB

Piala Dunia 2026 Dihujani Kritik, Mengapa FIFA Justru Bertaruh Besar pada Amerika Serikat - Image
Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 Dihujani Kritik, Mengapa FIFA Justru Bertaruh Besar pada Amerika Serikat

Minggu, 14 Juni 2026 | 06.45 WIB

Jelang Hadapi Belgia, Timnas Mesir Diminta FIFA Copot 7 Bintang dari Jersey Resmi Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Jelang Hadapi Belgia, Timnas Mesir Diminta FIFA Copot 7 Bintang dari Jersey Resmi Piala Dunia 2026

Minggu, 14 Juni 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore