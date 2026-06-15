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Aprillia JP
Senin, 15 Juni 2026 | 14.00 WIB

Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Dikabarkan Jadi Kandidat Terkuat Pelatih AC Milan

Ruben Amorim masuk radar utama pelatih AC Milan. (@ManUtd/X). - Image

Ruben Amorim masuk radar utama pelatih AC Milan. (@ManUtd/X).

JawaPos.com - Mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim dilaporkan menjadi kandidat kuat untuk menangani AC Milan. Pelatih berusia 41 tahun itu saat ini masih berstatus tanpa klub sejak dipecat oleh Manchester United pada 5 Januari.

Amorim dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan pihak AC Milan di Portugal pada pekan lalu. Ketertarikan terhadap Amorim merupakan bagian dari proses restrukturisasi besar-besaran yang tengah dilakukan klub Serie A tersebut, setelah mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

Sebelumnya, AC Milan sempat mengincar mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola. Namun, rencana itu berubah setelah Liverpool secara mengejutkan memecat Arne Slot dan menunjuk Iraola sebagai penggantinya.

Dalam proses pencarian pelatih baru, AC Milan juga mempertimbangkan sejumlah nama lain. Beberapa nama itu ialah pelatih tim nasional Amerika Serikat Mauricio Pochettino dan mantan manajer Crystal Palace Oliver Glasner.

Pelatih Al Ahli Matthias Jaissle serta pelatih Stuttgart Sebastian Hoeness juga masuk daftar pertimbangan. Selain itu, Ralf Rangnick juga telah menjalani wawancara untuk posisi pelatih kepala.

AC Milan diketahui tengah melakukan perombakan besar setelah finis di posisi kelima Serie A musim 2025/2026. Hasil itu membuat mereka kembali gagal lolos ke Liga Champions untuk dua musim berturut-turut.

Kegagalan tersebut berujung pada pemecatan Massimiliano Allegri yang baru satu tahun menjabat. Sejumlah petinggi klub seperti direktur olahraga Igli Tare, CEO Giorgio Furlani, dan direktur teknis Geoffrey Moncada juga ikut meninggalkan klub.

Sementara itu, karier Ruben Amorim di Manchester United tidak berjalan sesuai harapan. Amorim ditunjuk sebagai pelatih kepala pada November 2024 dengan kontrak tiga tahun dan menggantikan Erik ten Hag.

Manchester United mengeluarkan dana sebesar 11 juta euro (sekitar Rp 226 miliar) untuk memboyongnya. Hal itu dikarenakan reputasi Amorim sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa setelah sukses meraih dua gelar Liga Portugal bersama Sporting CP.

Namun, performa Manchester United justru menurun drastis di bawah asuhannya. Saat kedatangannya, tim hanya terpaut empat poin dari zona empat besar, tetapi akhirnya mengakhiri musim 2024/2025 di peringkat ke-15 dengan hanya mengumpulkan 42 poin.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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