Keputusan Tegas Vinicius Junior Bertahan dengan Real Madrid di Tengah Rumor Kontrak yang Belum Pasti

JawaPos.com - Vinicius Jr. telah mengambil keputusan mengenai masa depannya bersama Real Madrid meskipun situasi perpanjangan kontraknya masih belum menemui kepastian.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (13/6), pemain asal Brasil itu memastikan dirinya akan tetap membela Los Blancos pada musim 2026-2027. Keputusan diambil meski pembicaraan terkait kontrak baru antara kedua pihak masih mengalami hambatan.

Kontrak Vinicius bersama Real Madrid saat ini masih berlaku hingga Juni 2027. Namun, proses negosiasi untuk memperpanjang masa baktinya disebut belum mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Meski demikian, Vinicius secara internal menegaskan bahwa bertahan di Real Madrid tetap menjadi prioritas utama dalam kariernya.

Menurut laporan media Spanyol, Vinicius tidak terpengaruh oleh ketidakpastian mengenai pembaruan kontrak tersebut. Ia tetap memiliki keinginan untuk melanjutkan perjalanan bersama klub yang telah membesarkan namanya di dunia sepak bola.

Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan baru, kemungkinan dirinya meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada 2027 tetap terbuka.

Di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depannya, Vinicius memilih mengalihkan fokus kepada persiapan bersama tim nasional Brasil menghadapi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 25 tahun itu tidak ingin terganggu oleh rumor mengenai kemungkinan perpindahan klub atau rencana transfer lainnya.

Saat ini, fokus utamanya adalah memberikan kontribusi terbaik bagi Brasil dalam ajang internasional tersebut.

Hubungan Vinicius dengan Real Madrid tetap berjalan kuat meskipun pembahasan kontrak baru belum selesai. Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan bermain untuk klub lain selain Real Madrid serta memiliki kepercayaan besar terhadap manajemen klub.