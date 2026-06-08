La Liga: Pengusaha Enrique Riquelme Gagal Rebut Tahta, Florentino Perez Kembali Jadi Presiden Real Madrid 

JawaPos.com - Florentino Perez kembali terpilih sebagai presiden Real Madrid setelah memenangkan pemilihan yang berlangsung sengit pada Minggu (7/6). Perez mengumumkan kemenangan itu dalam pidatonya di sebuah hotel dekat Stadion Santiago Bernabeu.

“Kami meraih hasil terbaik kedua dalam sejarah pemilihan Real Madrid. Ini hasil yang luar biasa. Hari ini, Real Madrid menang. Kami telah menunjukkan contoh demokrasi kepada dunia,” ujar Perez dalam pidatonya dikutip dari ESPN.

Berdasarkan hasil resmi komisi pemilihan klub, Perez meraih 65 persen suara dengan total 21.741 suara. Sementara itu, Riquelme memperoleh 35 persen atau 11.814 suara. Pemungutan suara pada tahun ini menjadi momen penting bagi klub karena merupakan pemilu pertama yang benar-benar kompetitif dalam 20 tahun terakhir. Sebelumnya, Perez terpilih tanpa lawan pada 2009, 2013, 2017, 2021, dan 2025.

Pemilu digelar setelah melakukan kampanye selama dua pekan, menyusul keputusan mengejutkan Perez yang secara tiba-tiba memutuskan untuk menggelar pemilu lebih awal. Langkah itu diambil untuk mendapatkan kembali dukungan anggota klub setelah dua musim tanpa gelar besar.

Perez yang saat ini berusia 79 tahun, telah menjabat sebagai presiden sejak 2009, setelah sebelumnya juga memimpin klub pada periode 2000 hingga 2006. Selama di bawah kepemimpinannya, Real Madrid berhasil meraih tujuh gelar Liga Champions dan tujuh gelar La Liga.

Dalam kampanyenya, Perez telah menyiapkan sejumlah rencana ambisius. Perez mengumumkan kemungkinan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih, serta rencana perekrutan pemain seperti Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries. Tidak hanya itu, Perez juga menjanjikan akan mengajukan tawaran lebih dari 150 juta euro (sekitar Rp 3,1 triliun) untuk mendatangkan pemain bintang papan atas dalam waktu dekat.

Selain rencana di lapangan, Perez juga mengungkapkan niatnya untuk mengubah struktur kepemilikan klub. Perez berencana menjual sekitar lima persen saham kepada investor eksternal yang nantinya tetap harus disetujui melalui pemungutan suara anggota.

Sementara itu, Riquelme sebelumnya menawarkan visi berbeda. Pengusaha berusia 37 tahun itu berencana menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih, serta mendatangkan bintang Manchester City, Erling Haaland dan Rodri jika terpilih.