Bukan dari Sepak Bola! Ini Kisah di Balik Julukan Ikonik The Red Devils Manchester United

JawaPos.com - Julukan ikonik Manchester United yang kini dikenal luas sebagai The Red Devils atau Setan Merah ternyata punya sejarah yang tidak banyak diketahui penggemar sepak bola. Julukan ini bukan lahir dari dunia sepak bola sejak awal, melainkan terinspirasi dari olahraga lain, yaitu rugby.

Kisahnya bermula pada era 1960-an, ketika pelatih legendaris Sir Matt Busby mulai mencari identitas baru yang lebih kuat untuk klub yang dia bangun. Saat itu, Manchester United sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Busby Babes, merujuk pada skuad muda berbakat racikan Busby yang sempat mendominasi sepak bola Inggris.

Namun, setelah tragedi dan masa pemulihan tim, Busby ingin membentuk kembali citra klub dengan karakter yang lebih tegas, berani, dan menakutkan bagi lawan. Dalam proses tersebut, dia menemukan inspirasi dari klub rugby asal Salford, yakni Salford Red Devils, yang kala itu sudah dikenal dengan julukan The Red Devils.

Julukan tersebut dianggap memiliki aura yang kuat dan berbeda. Kata Red mewakili warna khas Manchester United, sementara Devils memberi kesan garang dan sulit ditaklukkan. Busby kemudian memutuskan untuk mengadopsi julukan itu secara resmi untuk Manchester United.

Seiring waktu, identitas The Red Devils semakin melekat kuat pada klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Bahkan, julukan itu kemudian diabadikan dalam lambang klub, lengkap dengan sosok iblis yang membawa trisula sebagai simbol kekuatan dan keberanian.

Kini, The Red Devils bukan sekadar julukan, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya dan identitas global Manchester United. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sebutan ini lebih populer dibanding nama klub itu sendiri di kalangan penggemar sepak bola.