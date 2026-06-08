Ederson Masuk Skuad Piala Dunia 2026 Gantikan Wesley, Bek Kanan Timnas Brasil Menuju Manchester United?

Gelandang Atalanta Ederson. (Dok. Atalanta)
JawaPos.com - Ederson mendapat kabar gembira di tengah spekulasi mengenai masa depannya. Gelandang Atalanta yang santer dikaitkan dengan Manchester United resmi dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026.
Melansir ESPN, pemain berusia 26 tahun itu masuk menggantikan Wesley yang dipastikan absen setelah mengalami cedera paha kiri dalam kemenangan Brasil 2-1 atas Mesir pada laga uji coba akhir pekan lalu.
Wesley sebelumnya diproyeksikan menjadi salah satu pilihan utama Carlo Ancelotti di sektor bek kanan selama turnamen berlangsung. Namun cedera yang dialaminya memaksa staf pelatih melakukan perubahan mendadak.
Federasi Sepak Bola Brasil mengonfirmasi pada Minggu bahwa Wesley tidak dapat melanjutkan pemusatan latihan dan Éderson akan bergabung dengan skuad pada Senin.
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Kado Spesial di Tengah Rumor ke Manchester United
Pemanggilan ini datang di saat yang tepat bagi Éderson. Dalam beberapa pekan terakhir, namanya terus dikaitkan dengan Manchester United yang sedang berupaya memperkuat lini tengah.
Menurut laporan yang beredar, United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk memboyong pemain Brasil tersebut pada musim panas ini.
Klub Premier League itu disebut menyetujui tawaran awal sebesar £35 juta ditambah bonus berbasis performa senilai £4 juta. Jika transfer tersebut rampung, Éderson akan menandatangani kontrak hingga 2030 dengan opsi perpanjangan satu tahun.
Kepindahan itu berpotensi menjadikannya rekrutan pertama Manchester United pada bursa transfer musim panas.
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