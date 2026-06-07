Jurnalis Italia Sarankan Manchester United untuk Tidak Mendatangkan Rafael Leao, Ini Alasannya

Manchester United dikabarkan tertarik merekrut Rafael Leao dari AC Milan. Namun, sejumlah jurnalis Italia memperingatkan Setan Merah agar berhati-hati. (ig @iamrafaeleao93)
JawaPos.com - Manchester United terus bergerak aktif di bursa transfer demi memperkuat skuad untuk musim depan. Selain memburu gelandang dan bek kiri baru, klub juga disebut sedang mencari tambahan amunisi di sektor sayap kiri.
Salah satu nama yang masuk radar adalah Rafael Leao. Bintang AC Milan itu dilaporkan ingin mencari tantangan baru setelah tujuh tahun membela Rossoneri dan tertarik menjajal kerasnya Liga Primer Inggris.
Ketertarikan itu bahkan semakin kuat setelah Leao secara terbuka mengaku mengagumi Manchester United sejak era Cristiano Ronaldo di Old Trafford. Meski kualitas teknisnya tidak diragukan, sejumlah pihak di Italia justru memperingatkan Manchester United agar berpikir matang sebelum mengajukan tawaran.
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Leao merupakan salah satu pemain paling berpengaruh dalam kebangkitan AC Milan dalam beberapa tahun terakhir. Dia memainkan peran penting saat Rossoneri menjuarai Serie A musim 2021/22 dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik liga pada musim tersebut.
Namun, performanya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Sang pemain mengaitkan penurunan itu dengan masalah cedera pangkal paha serta perubahan taktik yang membuatnya harus bermain lebih ke tengah sebagai penyerang.
Meski begitu, kritik terhadap Leao tidak hanya berkaitan dengan performa di lapangan. Melansir Utd Report, jurnalis Italia Paolo De Paola menuding pemain asal Portugal itu menjadi figur utama dalam kelompok pemain yang tidak mendukung pelatih Massimiliano Allegri di ruang ganti Milan.
“Saya yakin ada sebuah kelompok di dalam Milan, yang dipimpin oleh Leao, yang tidak banyak membantu pelatih," terang Paolo De Paola.
Menurut De Paola, situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya performa Milan pada akhir musim hingga gagal mengamankan tiket Liga Champions.
Kritik juga datang dari presenter Sky Sport Italia Fabio Caressa. Dia meragukan pernyataan Leao yang mengklaim telah memberikan segalanya untuk Milan selama masa baktinya di San Siro.
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“Saya rasa ketika Leao mengatakan dia telah memberikan segalanya untuk Milan, tanggapannya pasti: 'Kami tidak menyadarinya dalam tiga tahun terakhir," ujar Fabio Caressa.
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