Latihan Bareng di Bali, Dean Huijsen dan Kaya Symons Jadi Sorotan Publik Sepak Bola Indonesia

JawaPos.com - Nama Dean Huijsen kembali jadi bahan perbincangan setelah terlihat menjalani latihan mandiri di Training Center Bali United. Bek muda yang kini berseragam Real Madrid itu disebut tetap menjaga kondisi fisiknya selama berada di Indonesia.

Menariknya, dalam sesi latihan tersebut Dean Huijsen tidak sendirian. Dia ditemani oleh pemain muda berdarah Indonesia Kaya Symons, yang saat ini bermain untuk klub Belanda De Graafschap.

Kehadiran keduanya di fasilitas latihan Bali United langsung menarik perhatian publik sepak bola Tanah Air. Sumber di sekitar latihan menyebutkan, keduanya terlihat cukup serius menjalani program kebugaran ringan. Meski bukan agenda resmi klub, aktivitas ini dianggap sebagai bagian dari menjaga kondisi di masa jeda kompetisi.

Dean Huijsen sedang naik daun setelah performanya bersama Real Madrid dan timnas Spanyol. Sementara itu, Kaya Symons juga mulai mencuri perhatian karena memiliki darah Indonesia dan tampil konsisten di level klub muda Eropa.

Kehadiran dua pemain ini di Indonesia kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan peluang naturalisasi atau pendekatan dari federasi sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai hal tersebut.

Bagi Dean Huijsen, latihan mandiri di Bali lebih terlihat sebagai bagian dari menjaga kebugaran saat libur kompetisi. Dia dikenal cukup disiplin dalam urusan fisik, terutama ketika tidak bersama klubnya.

Sedangkan Symons disebut tengah berada di Indonesia untuk agenda pribadi sekaligus menjaga kondisi menjelang musim baru di Belanda. Meski begitu, momen ini tetap menjadi sorotan karena jarang ada pemain muda Eropa yang punya darah Indonesia berlatih di fasilitas klub lokal bersama pemain sekelas Huijsen.

Hal ini membuat nama Bali United ikut tersorot sebagai salah satu pusat latihan yang mulai dilirik pemain internasional. Publik kini menunggu apakah kehadiran keduanya di Indonesia hanya kebetulan, atau ada rencana jangka panjang yang melibatkan federasi maupun klub.