Arsene Wenger Bela Kylian Mbappe di Tengah Kritikan: Dia Dijadikan Kambing Hitam

Arsene Wenger bela Kylian Mbappe dari kritik yang tidak adil dan menyebut sang bintang Prancis telah dijadikan kambing hitam. (ig @k.mbappe). (Dok. Kylian Mbappe)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Arsene Wenger memberikan pembelaan kepada Kylian Mbappe yang terus menjadi sasaran kritik sepanjang musim ini.
Melansir Managing Madrid, menurut mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger, bintang Real Madrid itu telah diperlakukan secara tidak adil. Kylian Mbappe dijadikan kambing hitam atas performa tim yang kurang memuaskan.
Kylian Mbappe sebenarnya sempat menjalani awal musim yang menjanjikan. Namun, sejumlah masalah seperti cedera, inkonsistensi performa, serta berbagai isu di luar lapangan membuat musim sang penyerang dan Real Madrid tidak berjalan sesuai harapan.
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Aktivitas Mbappe di luar lapangan dan beberapa wawancaranya juga tidak mendapat respons positif dari sebagian pendukung. Akibatnya, pemain berusia 27 tahun itu terus menjadi sorotan dan menerima banyak kritik.
Namun, Arsene Wenger menilai penilaian tersebut terlalu berlebihan dan membuat banyak orang melupakan kualitas luar biasa yang dimiliki kapten tim nasional Prancis tersebut.
“Kylian Mbappé seringkali dikritik secara tidak adil musim ini. Dia berada di tim Real Madrid yang biasa-biasa saja. Kylian memiliki kebugaran fisik yang prima, dia tidak terlalu banyak bekerja. Orang cenderung melupakan bakatnya yang luar biasa. Saya yakin dia akan tampil hebat di Piala Dunia," ujar Arsene Wenger.
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Pria asal Prancis itu juga menilai kekuatan Real Madrid saat ini tidak lagi sedominan beberapa tahun lalu. Menurutnya, Los Blancos kini hanya memiliki beberapa pemain kelas dunia, berbeda dengan era sebelumnya yang dipenuhi bintang di hampir setiap lini.
“Real Madrid memiliki tiga atau empat pemain kelas dunia. Sebelumnya, mereka memiliki sepuluh. Ini sangat lucu, tetapi sepak bola memang selalu membutuhkan kambing hitam. Dia telah menjadi kambing hitam itu," terang Arsene Wenger.
Wenger menegaskan bahwa masalah yang dihadapi Real Madrid tidak hanya berkaitan dengan Mbappe seorang. Masih banyak aspek yang perlu diperbaiki apabila raksasa Spanyol tersebut ingin kembali mendominasi dan meraih gelar.
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