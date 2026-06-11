Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: El Tri Bidik Kemenangan di Laga Pembuka

Pemain Timnas Meksiko merayakan gol dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. El Tri diunggulkan meraih kemenangan atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A di Estadio Azteca. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 akhirnya resmi bergulir. Pertandingan pembuka akan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB.
Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Meksiko membawa harapan besar dari jutaan pendukungnya untuk memulai perjalanan dengan kemenangan.
Atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung meriah. Estadio Azteca yang menjadi salah satu stadion paling bersejarah dalam sepak bola dunia akan dipenuhi lautan pendukung El Tri yang siap memberikan dukungan penuh sejak menit pertama.
Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan yang tidak dimiliki banyak peserta lain dalam turnamen ini.
Laga ini juga menghadirkan sedikit nuansa nostalgia. Pada Piala Dunia 2010, Afrika Selatan yang saat itu bertindak sebagai tuan rumah juga membuka turnamen dengan menghadapi Meksiko.
Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1. Enam belas tahun kemudian, kedua tim kembali dipertemukan di laga pembuka, namun kali ini Meksiko yang mendapatkan kesempatan tampil di depan publiknya sendiri.
Tim asuhan Javier Aguirre datang ke turnamen dengan modal yang cukup menjanjikan. Meski sempat mengalami periode inkonsisten dalam beberapa tahun terakhir, performa Meksiko menjelang Piala Dunia menunjukkan tren positif.
Mereka berhasil menahan imbang Portugal dan Belgia, dua tim kuat Eropa yang dikenal memiliki kualitas individu tinggi.
Tak hanya itu, Meksiko juga mencatatkan tiga kemenangan beruntun dalam laga uji coba terakhir.
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