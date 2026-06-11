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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 11 Juni 2026 | 17.55 WIB

Babat Kosta Rika 3-0, Declan Rice Bocorkan Tuntutan Thomas Tuchel kepada Para Pemain Inggris

Declan Rice (Instagram @declanrice) - Image

Declan Rice (Instagram @declanrice)

JawaPos.com - Declan Rice mengungkapkan bahwa Timnas Inggris berhasil menjalankan apa yang diinginkan Thomas Tuchel saat mengalahkan Kosta Rika 3-0 pada Rabu lalu. 

Melansir Metro Sport, menurut gelandang tersebut, sang pelatih meminta para pemain untuk tampil dengan intensitas yang jauh lebih tinggi.

Rice membuka keunggulan Inggris dalam 10 menit pertama pertandingan di Orlando. Anthony Gordon kemudian menambah gol melalui titik penalti pada babak kedua, sebelum Ollie Watkins melengkapi kemenangan lewat sundulan di penghujung laga.

Inggris tampil dominan menghadapi Kosta Rika yang minim ancaman. Hasil tersebut juga menjaga mereka tetap berada di jalur yang tepat menuju pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Kroasia pekan depan.

Penampilan itu menjadi peningkatan yang signifikan dibanding kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru pada akhir pekan lalu. Rice menegaskan bahwa perkembangan tersebut memang menjadi tuntutan utama Tuchel.

"Manajer sudah mengingatkan kami sebelum pertandingan untuk meningkatkan performa," kata gelandang Arsenal itu kepada ITV. 

"Intensitas saat menguasai bola, tekanan balik, dan menurut saya performa malam ini sangat bagus dari semua orang."

“Bahkan para pemain pengganti pun tampil luar biasa di babak kedua. Pertandingan terakhir yang sangat bagus sebelum semuanya dimulai.”

Rice juga senang dengan perkembangan tim yang semakin solid. Ia menyoroti kerja sama Anthony Gordon dengan Nico O'Reilly yang dinilai berjalan dengan baik.

Editor: Banu Adikara
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