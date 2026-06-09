Thomas Tuchel Tetapkan Declan Rice Wakil Kapten Inggris, jadi Deputi Harry Kane di Piala Dunia 2026

Declan Rice (Instagram @declanrice)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, resmi menunjuk gelandang Arsenal, Declan Rice, sebagai wakil kapten untuk menghadapi Piala Dunia 2026.
Keputusan ini menegaskan peran penting Rice dalam struktur kepemimpinan skuad England national football team di bawah kepemimpinan kapten utama Harry Kane.
Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Tuchel menilai Rice memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, konsisten, dan mampu menjadi jembatan antara pelatih dan pemain di lapangan.
Ia juga menyoroti momen ketika Rice dipercaya memimpin tim saat Kane absen, yang menurutnya menjadi bukti nyata kualitas sang gelandang.
“Saya menganggap Declan sebagai wakil kapten saya. Kami pernah membahas ini saat Harry absen dari tim. Ketika dia memimpin tim melawan Wales, saya langsung melihat kualitas kepemimpinannya yang luar biasa,” ujar Tuchel, dikutip dari BBC Sport.
Keputusan ini sekaligus memperkuat struktur kepemimpinan Inggris jelang turnamen besar. Dengan Kane tetap sebagai kapten utama, Rice akan menjadi sosok penting yang membantu menjaga ritme permainan sekaligus stabilitas ruang ganti. Kombinasi keduanya diharapkan bisa membawa Inggris melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
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Rice sendiri memang dikenal sebagai pemain yang matang meski usianya masih tergolong produktif.
Sejak bergabung dengan Arsenal, performanya terus meningkat, terutama dalam hal kontrol permainan, distribusi bola, dan kemampuan bertahan yang solid. Perannya di lini tengah membuatnya menjadi salah satu pemain paling vital di skuad Inggris saat ini.
Di sisi lain, kehadiran Tuchel sebagai pelatih juga membawa pendekatan baru dalam hal kepemimpinan tim.
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