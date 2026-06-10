Saatnya Harry Kane dan Bukayo Saka Unjuk Ketajaman! Prediksi Inggris vs Kosta Rika

JawaPos.com - Timnas Inggris akan menjalani pertandingan persahabatan terakhir sebelum memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Lawan yang akan dihadapi adalah Kosta Rika dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Inter&Co Stadium, Orlando, Amerika Serikat, Kamis (11/6/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi pelatih Thomas Tuchel untuk menyempurnakan persiapan timnya.

Meski hasil pertandingan persahabatan tidak selalu menjadi tolok ukur utama, laga melawan Kosta Rika tetap memiliki arti besar karena menjadi simulasi terakhir sebelum Inggris memasuki kompetisi sesungguhnya.

Inggris datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru. Gol tunggal Harry Kane memastikan kemenangan sekaligus mengakhiri periode kurang meyakinkan yang sempat dialami Three Lions dalam beberapa laga terakhir.

Sepanjang tahun 2026, performa Inggris memang belum sepenuhnya memuaskan. Tim asuhan Thomas Tuchel masih mengalami kendala dalam urusan mencetak gol.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka belum mampu mencetak lebih dari satu gol dalam satu laga.

Situasi tersebut menjadi perhatian khusus mengingat Inggris memiliki banyak pemain berkualitas di lini depan.