Kisah Mengharukan Luis Enrique, Jual Kaus Khusus Demi Bantu Anak-Anak Pejuang Kanker

awaPos.com - Mantan pelatih Timnas Spanyol dan salah satu sosok paling dihormati di dunia sepak bola, Luis Enrique, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker.

Melalui yayasan yang didirikannya untuk mengenang sang putri, Xana, Enrique meluncurkan program amal berupa penjualan kaus edisi khusus yang seluruh hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak penderita kanker.

Kegiatan ini menjadi bagian dari misi sosial yang dijalankan melalui Fundación Xana, sebuah yayasan yang dibentuk untuk meneruskan semangat dan kenangan putrinya. Xana meninggal dunia pada 2019 dalam usia 9 tahun setelah berjuang melawan kanker tulang.

Melalui proyek tersebut, Luis Enrique menawarkan kaus dengan desain khusus yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Xana. Kaus tersebut dijual dengan harga 27 dolar AS atau sekitar Rp 440 ribu.

Seluruh pendapatan dari penjualan akan digunakan untuk membantu anak-anak yang tengah menjalani pengobatan kanker beserta keluarga mereka.

Langkah ini mendapat perhatian luas dari publik dan komunitas sepak bola internasional. Banyak penggemar memberikan dukungan karena melihat inisiatif tersebut sebagai upaya nyata mengubah pengalaman pribadi yang penuh kesedihan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.

Bagi Luis Enrique, perjuangan melawan kanker bukan sekadar isu sosial. Dia pernah merasakan secara langsung bagaimana beratnya perjalanan yang harus dilalui seorang anak dan keluarganya ketika menghadapi penyakit tersebut.

Karena itu, yayasan yang dibangun atas nama Xana berfokus pada pendampingan, bantuan, serta peningkatan kualitas hidup anak-anak yang sedang menjalani perawatan medis. Selain menggalang dana, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan terhadap pasien kanker anak.